Incidente in A4 vicino a Padova Est coinvolgente 5 auto, un furgone e un tir: una persona deceduta e sette ferite

Un violento tamponamento si è verificato sabato 20 luglio sulla autostrada A4 all’altezza di Padova Est, coinvolgendo cinque auto, un furgone e un Tir. Il tragico bilancio è di un morto e sette feriti.





I vigili del fuoco, giunti sul luogo dell’incidente poco prima di mezzogiorno, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e hanno estratto i feriti rimasti incastrati negli abitacoli. Purtroppo, il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare il decesso di una persona. I sanitari, arrivati con più ambulanze e con l’elisoccorso, hanno stabilizzato i feriti e li hanno trasportati in ospedale.

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per la A13 Bologna, nel territorio di Vigonza (Padova), e ha coinvolto un mezzo pesante e diverse auto. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio della Polizia Stradale di Mestre. Sul posto stanno operando, oltre alla Polstrada, i vigili del fuoco, il Suem 118 e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre, che ha disposto l’interruzione del traffico su entrambe le carreggiate per favorire i soccorsi ai feriti.

Di conseguenza, il traffico risulta bloccato e le code hanno raggiunto diversi chilometri sia in direzione Milano che Trieste. Concessioni Autostradali Venete ha comunicato la chiusura delle entrate per il traffico diretto verso Padova, Bologna e Milano. Durante le operazioni di soccorso, l’autostrada è rimasta bloccata in direzione Ovest.

Questo tragico incidente, avvenuto in una giornata di sabato, ha causato gravi disagi e rallentamenti sulla A4, una delle autostrade più trafficate d’Italia. La dinamica dello scontro, con il coinvolgimento di diversi veicoli, ha reso necessario l’intervento di numerose squadre di soccorso per gestire l’emergenza. La comunità locale è sconvolta per la perdita di una vita e si stringe attorno ai feriti e alle loro famiglie, mentre le autorità indagano sulle cause che hanno portato a questo drammatico evento.

Le autorità continuano a indagare per comprendere appieno le dinamiche di questo tragico incidente e per prevenire futuri eventi simili. La sicurezza stradale rimane una priorità per tutti coloro che utilizzano quotidianamente queste arterie di traffico cruciali.