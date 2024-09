Incidente mortale su via del Foro Italico: Andrea Guastalla, di 37 anni, coinvolto con possibili responsabilità di un pirata della strada

Una terribile tragedia ha colpito Roma: Andrea Guastalla, un giovane di 37 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto martedì mattina su Via del Foro Italico. La fatalità è arrivata poche ore dopo che Guastalla aveva festeggiato il suo compleanno in compagnia di amici, lasciando un vuoto incommensurabile tra i suoi cari. Il ritrovamento dell’uomo è avvenuto dietro il guardrail, dove è stato scoperto privo di vita.





Le autorità stanno indagando su ciò che è realmente accaduto. Secondo i rilievi preliminari condotti dagli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia, sembra che l’Honda SH di Guastalla si sia mossa bruscamente verso destra, andando a colpire il guardrail prima dello svincolo per Corso Francia. Gli investigatori non escludono la possibilità che un altro veicolo possa aver ostacolato la traiettoria della moto, costringendo Guastalla a una manovra improvvisa. Questa circostanza potrebbe avvalorare l’ipotesi di un pirata della strada che si è dato alla fuga.

Le indagini, intanto, si orientano anche verso altri aspetti che potrebbero aver contribuito all’incidente: il malore, un guasto meccanico o addirittura un colpo di sonno. L’incidente si è verificato prima delle 7 del mattino, quando un camionista, passando di lì, ha avvistato il corpo del ragazzo, celato dietro il guardrail, e ha avvertito le forze dell’ordine.

All’arrivo dei soccorritori del 118, per Andrea non c’è stato nulla da fare: il decesso era già avvenuto, e non c’è stata possibilità di rianimarlo. Il mezzo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. Le prime informazioni sugli eventi che hanno preceduto la tragedia indicano che nessuno, durante quel tragico momento, si è accorto dell’accaduto o ha notato il corpo, che risultava poco visibile dalla carreggiata. È stato solo il camionista, grazie alla sua posizione privilegiata, a rendersi conto della situazione.

A seguito di questo drammatico avvenimento, è stata disposta un’autopsia sul corpo di Andrea Guastalla per stabilire le cause della morte e capire se ci fosse stata qualche possibilità di salvarlo, qualora si fosse potuto intervenire in tempo. La comunità è in lutto per la prematura scomparsa di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto, e il suo ricordo continuerà a vivere tra coloro che lo hanno amato e conosciuto.