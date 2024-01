Nella notte di Capodanno, gli interventi dei vigili del fuoco per incendi legati ai festeggiamenti sono stati 703, in aumento rispetto all’anno precedente, quando furono 646. Molti di questi interventi riguardano incendi di cassonetti e automobili parcheggiate in strada.

Distribuzione degli Incidenti per Regioni

La maggior parte degli interventi è stata registrata in Emilia Romagna, con 101 casi. Altri interventi sono stati segnalati in Piemonte (46), Lombardia (69), Veneto e Trentino Alto Adige (47), Friuli Venezia Giulia (21), Liguria (42), Toscana (49), Marche (25), Umbria (22), Lazio (74), Abruzzo (16), Molise (1), Campania (38), Basilicata (6), Calabria (9), Puglia (60), Sicilia (52), e Sardegna (25).

Donne Colpite da Proiettili Vaganti a Napoli e Afragola

Napoli e la provincia hanno registrato un alto numero di feriti a causa dei botti, con un totale di 39 casi, di cui 24 in città e 15 nella provincia. A Napoli, una donna di 47 anni è stata colpita da un proiettile vagante mentre si affacciava al balcone poco dopo la mezzanotte del 1° gennaio 2024. La donna è attualmente ricoverata all’ospedale Vecchio Pellegrini con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Tuttavia, sarà necessario un intervento chirurgico per rimuovere il proiettile.





Un episodio simile è avvenuto ad Afragola, vicino a Napoli, dove una donna di 45 anni è stata colpita da un proiettile vagante mentre festeggiava il Capodanno con parenti. Attualmente, la donna è ricoverata all’ospedale Cardarelli ed è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia Vomero.

Altri Feriti Gravi a Santa Maria Capua Vetere e Melito di Napoli

A Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, un uomo di 26 anni è stato colpito alla testa da un proiettile poco dopo la mezzanotte. È stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Caserta, dove è tuttora ricoverato. A Melito di Napoli, due ragazzi di 17 anni sono stati portati all’ospedale San Giuliano per ferite al volto e alle mani causate mentre cercavano di accendere un grosso petardo. Uno dei due è in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Botti Illegali e Denunce

Sono stati segnalati incidenti anche a causa di botti illegali. A Napoli, un’auto è andata a fuoco a causa dell’esplosione di un petardo lanciato da ignoti, con persone a bordo. A Secondigliano, i carabinieri hanno denunciato 3 persone che stavano vendendo abusivamente fuochi d’artificio per un totale di 30 chili. A Pianura, un altro quartiere di Napoli, un 26enne è stato coinvolto in una vendita illegale di botti proibiti, trasformando la propria auto in una bomba in movimento, con ordigni esplosivi artigianali a bordo.

Incidente Grave a Salerno: Bimbo di 11 Anni Rischia di Perdere un Occhio

A Salerno, un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di un petardo mentre si trovava in un parco giochi con degli amici. L’esplosione ha causato un grave trauma all’occhio destro del bambino, che, secondo i medici, potrebbe perdere la vista.

Tensione con la Polizia a Milano

Anche a Milano, nonostante le raccomandazioni, ci sono stati festeggiamenti con botti e tensioni con la polizia. In via Zamagna e piazza Selinunte, la polizia è intervenuta contro individui che hanno appiccato incendi e danneggiato il vetro di un veicolo della polizia.

Incidenti e Feriti Legati ai Botti di Capodanno

La notte di Capodanno ha purtroppo portato a numerosi incidenti legati all’uso irresponsabile dei botti. Gli incidenti hanno coinvolto diverse regioni italiane, causando ferite gravi e danni. La necessità di precauzione e rispetto delle norme di sicurezza durante le festività rimane fondamentale per evitare tragedie simili in futuro.