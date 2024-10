Influencer Giulia Manfrini perde la vita a 36 anni: ferita da un pesce spada mentre pratica surf nell’Oceano Pacifico

È morta a soli 36 anni Giulia Manfrini, influencer e surfista italiana di origine piemontese. È stata colpita da un pesce spada mentre si allenava con la tavola nelle isole Mentawai, nell’Oceano Pacifico, vicino all’Isola di Sumatra in Indonesia. L’incidente è avvenuto venerdì. La polizia di Siberut ha fornito dettagli sul tragico evento.





Secondo quanto riportato dalla stampa locale, dopo essere stata colpita dal pesce, Giulia ha cercato aiuto agitando le mani. Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai, ha dichiarato che l’incidente si è verificato nell’area surfing di Bengbeng sull’isola di Masokut: “All’improvviso un pesce spada è saltato su Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo quanto riferito dal capo del sotto distretto di Southwest Siberut”.

Due testimoni, Alexandre Ribas e Massimo Ferro, anch’essi turisti, sono riusciti a riportarla a riva e poi è stata trasferita nel Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu.

Purtroppo le ferite di Manfrini erano troppo gravi. È morta in ospedale poco dopo. Gli esami medici hanno rivelato una ferita da taglio nella parte superiore sinistra del torace, profonda circa cinque centimetri.

Appena la notizia si è diffusa, molti hanno commentato sulla sua pagina Instagram: “Una notizia scioccante, riposa in pace Giulia”. Un altro ha scritto: “Il tuo sorriso non verrà dimenticato”. Il corpo della vittima sarà rimpatriato in Italia a breve.

Questo incidente segue la morte di un altro surfista straniero, l’americano Erick Robert Soreker, avvenuta nel giugno 2024 in circostanze simili a Pagai Selatan.