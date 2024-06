Intervento di chirurgia plastica su moglie finisce in tragedia: arrestato per omissione di soccorso

Benjamin Jacob Brown, chirurgo plastico di 41 anni, è accusato di aver causato la morte della moglie Hillary Ellington Brown, 33 anni, per negligenza durante un’operazione estetica.





Un chirurgo plastico negli USA è stato arrestato con l’accusa di aver provocato la morte della moglie. Hillary Ellington Brown, 33 anni, è finita in arresto cardiaco mentre era sul tavolo operatorio per un intervento estetico. Benjamin Jacob Brown, 41 anni, avrebbe ritardato la chiamata ai soccorsi per circa 20 minuti.

Il Tragico Evento

Lunedì 17 giugno, Brown si è consegnato alle autorità dopo che un giudice aveva firmato un mandato d’arresto per omicidio colposo per la morte della moglie, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Rosa. L’incidente è avvenuto lo scorso 21 novembre, quando gli agenti hanno risposto a una chiamata d’emergenza dal Restore Plastic Surgery di Gulf Breeze, in Florida. Hillary aveva subito un infarto ed è stata portata d’urgenza in ospedale, dove è morta dopo una settimana di supporto vitale.

Le Indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita in collaborazione con l’ufficio del medico legale e l’ufficio del procuratore di stato, che ha portato al mandato d’arresto per Brown. Secondo un documento del dipartimento sanitario ottenuto da Law & Crime, Brown avrebbe permesso a sua moglie, priva di formazione medica, di preparare l’anestesia e le flebo. Le avrebbe anche dato una manciata di pillole multicolori, tra cui il valium, prima dell’intervento.

La Cronologia dell’Intervento

Durante l’operazione, Hillary ha segnalato al marito che la vista iniziava a offuscarsi e che vedeva tutto arancione. Nonostante ciò, il dottor Brown ha continuato a iniettare lidocaina/xilocaina sul viso della paziente. Quando Hillary ha mostrato i sintomi di un arresto cardiaco, un assistente medico ha chiesto se dovevano chiamare i servizi di emergenza, ma Brown ha risposto “no” o “aspetta”. Solo dopo 20 minuti dal malore di Hillary, Brown ha autorizzato un assistente a chiamare il 911.

Reazioni e Conseguenze

Dopo l’arresto, il padre di Hillary, Marty Ellington, ha dichiarato al Pensacola News Journal che l’ego e l’arroganza del medico hanno portato alla morte della figlia. “La mia famiglia vivrà in un mare di lacrime per l’eternità a causa delle azioni di un individuo negligente,” ha affermato.

Brown è attualmente detenuto presso il carcere di Santa Rosa con una cauzione fissata a 50mila dollari. La vicenda ha scosso profondamente la comunità, sollevando questioni sull’adeguatezza delle procedure mediche e sulla responsabilità professionale nel settore della chirurgia estetica.