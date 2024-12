“Io con Helena…”. Grande Fratello, Lorenzo lo dice così a Shaila e lei non la prende bene

Negli ultimi giorni, la Casa del Grande Fratello è stata teatro di cambiamenti e confronti accesi. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono lasciati, aprendo la strada a un inatteso riavvicinamento tra il modello e Helena Prestes. Tuttavia, la situazione è ulteriormente complicata da accuse e litigi che stanno tenendo i telespettatori incollati allo schermo.





Il 20 dicembre, una discussione particolarmente accesa ha coinvolto Lorenzo e Shaila. Come mostrano i video condivisi sui social, la ballerina ha reagito male alle risatine di alcuni inquilini durante le prove del balletto settimanale. Rivolgendosi a Helena, Shaila ha dichiarato: “In sala non si ride, tant’è che Zeudi mi ha chiesto scusa. Io non ce l’ho con te, ma ci sono cose che si fanno apposta perché c’è un diverbio tra noi, forse sei solo un mezzo”.

Lorenzo, intervenendo nella conversazione, ha difeso il suo rapporto con Helena: “Lei non è un mezzo, così come non lo è il mio rapporto con lei. Se lei mi distrae, è un problema mio e non tuo”. Shaila, visibilmente irritata, ha replicato: “Ma perché devi fare sempre il pagliaccio? Perché devi urlare? Non sai parlare come una persona normale”.

Nonostante il tentativo di Helena di spostare la discussione lontano dalla cucina, i due hanno continuato a litigare. Lorenzo ha cercato di chiarire la sua posizione: “Ma mezzo di che? Tra noi è finita, io posso scherzare con lei”. Shaila, esasperata, ha concluso: “Io con te non ci parlo più. Basta, ciao”, allontanandosi in preda alla rabbia.

Questa lite arriva pochi giorni dopo alcune rivelazioni inaspettate di Lorenzo. Parlando con Luca Calvani, il modello ha riflettuto sulla fine della sua relazione con Shaila: “Magari dietro alle sue provocazioni c’è un bene per farmi capire delle cose”. Tuttavia, ha ammesso di sentirsi ancora confuso: “Ad oggi, Helena non ostacola il mio rapporto con Shaila, che non è stabile. Io non mi sento libero”.

Calvani ha incoraggiato l’amico a lasciarsi andare, suggerendo che potrebbe vedere Helena sotto una nuova luce in futuro: “Un giorno potrai rivivere questa cosa con lei, magari con altri occhi”. Durante un daytime andato in onda il 20 dicembre, Luca si è sbilanciato ulteriormente, descrivendo il legame tra Lorenzo e Helena come qualcosa di speciale: “Tra loro c’è una magia, e la vedo dal modo in cui lui la guarda”.

Anche Eva Grimaldi ha dato un consiglio a Lorenzo, invitandolo a considerare nuove possibilità: “Ci sono altre strade, no?”. Nel frattempo, Helena ha lasciato intendere che il modello potrebbe trarre beneficio da questa confusione emotiva: “Sta passando tutto e questa confusione gli fa toccare il cuore, non voglio dire altro”.

Tra tensioni e sguardi di complicità, il triangolo tra Lorenzo, Shaila e Helena continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello. Mentre Lorenzo cerca di trovare chiarezza nei suoi sentimenti, il pubblico segue con interesse ogni sviluppo, domandandosi se ci sarà un nuovo inizio con Helena o un riavvicinamento con Shaila. Una cosa è certa: le dinamiche all’interno della Casa sono tutt’altro che statiche.