Jannik Sinner supera Jarry a Pechino, tocco sul cuore e bacio al cielo: omaggio a zia Margith

Jannik Sinner avanza al secondo turno del torneo di Pechino, dedicando la vittoria alla zia scomparsa recentemente





Una vittoria che va oltre il gioco: Jannik Sinner trionfa in tre set contro il cileno Nicolas Jarry nel primo turno di un importante torneo cinese, con una dedica speciale per la zia.

Il tennista azzurro ha iniziato la sua avventura a Pechino con grande determinazione, conquistando il passaggio al secondo turno del torneo. La vittoria è stata celebrata non solo per il risultato sportivo, ma anche per il gesto emotivo nei confronti della zia, Margith, che è venuta a mancare pochi giorni fa. Dopo aver chiuso il match, Sinner ha mandato un bacio al cielo e si è toccato il cuore, sottolineando il forte legame con la sua amata parente.

Il numero uno del mondo, in qualità di campione in carica, ha affrontato Nicolas Jarry, attualmente al numero 28 nel ranking ATP. Malgrado un inizio difficile, con Jarry che ha strappato il primo set con un punteggio di 6-4, il tennista italiano ha dimostrato la sua capacità di reazione, ribaltando il match grazie a una ripresa convincente, aiutato anche dalla presenza del nuovo team al completo, tra cui il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio.

Il primo set ha visto un Jarry in splendida forma, capace di colpire con precisione e determinazione. Il cileno ha realizzato un break decisivo al settimo gioco e ha chiuso il parziale in meno di 40 minuti. La pressione esercitata su Sinner, che non è riuscito a conquistare nemmeno una palla break, è stata palpabile. Tuttavia, il secondo set ha segnato un cambio di rotta: Sinner ha modificato la sua strategia, trovando il ritmo giusto e infliggendo un break immediato a Jarry, che ha iniziato a commettere errori.

Il terzo set si è svolto rapidamente, con Sinner aggressivo e concentrato, abile a consolidare la propria superiorità. Un doppio break ha spianato la strada verso un risultato finale che ha spento le speranze di rimonta del cileno. Sinner ha dimostrato una straordinaria forza mentale, recuperando da una situazione di 0-40 in un momento cruciale del match.

Un finale di match che ha toccato il cuore: prima dei saluti a Jarry, Sinner ha voluto omaggiare la zia Margith, scomparsa a soli 56 anni dopo una lunga malattia. Il tennista, impossibilitato a tornare in Italia per il funerale a causa degli impegni sportivi, ha trovato un modo per onorarne la memoria, ricordando quanto fosse presente nella sua vita sportiva, in particolare durante gli allenamenti della gioventù. Questo gesto malinconico ha messo in evidenza il legame tra il successo sul campo e l’amore familiare, dimostrando che anche nello sport ci sono momenti di grande umanità. Sinner ora attende il prossimo avversario, che sarà uno tra Wawrinka e Safiullin, nella sfida in programma per sabato.