Justine Mattera, il ritorno in TV con la sorella: “Sono qui grazie al cuore di una giovane donatrice”

Justine Mattera è stata recentemente ospite del programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, accompagnata dalla sorella Jessica, protagonista di una storia di straordinaria forza e resilienza. Jessica, nonostante la giovane età, ha dovuto affrontare numerose sfide: un linfoma, un tumore al seno e, infine, un trapianto di cuore lo scorso anno. Durante l’intervista, le due sorelle hanno ripercorso insieme gli anni difficili vissuti, condividendo emozioni profonde e riflessioni intense.





Jessica ha raccontato le tappe dolorose che hanno segnato la sua esistenza fin da giovane. “È stato un viaggio difficile, una vita difficile,” ha dichiarato. Ricordando il periodo della sua infanzia, ha aggiunto: “Da piccola ero molto forte, tenace, popolare a scuola. Poi, all’improvviso, ho iniziato a non sentirmi bene, a non avere più le energie. Il cancro andava e veniva. Anche l’età dell’adolescenza è stata difficile”.

Anche Justine, parlando del passato trascorso con la famiglia negli Stati Uniti, ha raccontato le proprie sofferenze legate alla malattia della sorella. “Io come stavo? Male. Ho sofferto tanto. Ero la figlia sana, sono stata un po’ abbandonata. La nostra famiglia è stata sconvolta”, ha confessato, evidenziando l’impatto emotivo che gli anni di lotta contro la malattia di Jessica hanno avuto su di lei.

La lotta contro due tumori e un infarto

Jessica, dopo aver sconfitto un linfoma di Hodgkin, ha ricevuto una nuova diagnosi devastante a soli 28 anni: un cancro al seno. “Mi hanno diagnosticato il tumore quando ero davvero molto piccola e, all’epoca, il cancro era molto stigmatizzato come argomento e, quindi, è stato davvero complicato affrontare tutto anche durante l’adolescenza. Poi, il tumore a 28 anni e l’asportazione del seno,” ha raccontato.

In quel periodo, Jessica ha vissuto momenti di profonda sofferenza personale e isolamento, sentendosi diversa dagli altri. “Mi sentivo diversa da tutti e anche il mio ex compagno mi prendeva in giro con dei nomignoli a causa delle cicatrici… Non è stato un periodo bello, per niente,” ha ricordato.

Come se non bastasse, Jessica ha avuto un infarto, un evento che ha scosso profondamente anche Justine. “È stato un evento tremendo. Io la chiamavo ad alta voce, ‘non mi lasciare’, dammi un’altra chance,” ha ricordato commossa.

Le difficoltà vissute da Jessica hanno influenzato il rapporto tra le due sorelle, che per molti anni è stato caratterizzato da tensioni e incomprensioni. “Io e Justine non abbiamo sempre avuto un rapporto sereno perché abbiamo avuto due vite diverse, lei la pensava in un modo e io in un altro a causa di ciò che avevo vissuto,” ha spiegato Jessica, aggiungendo però che con il tempo sono riuscite a riavvicinarsi.

Il trapianto di cuore e la gratitudine verso la donatrice

Lo scorso anno, Jessica ha subito un trapianto di cuore che le ha permesso di tornare a vivere. L’intervento è stato possibile grazie a una donatrice giovanissima, una ragazza di soli 18 anni, la cui generosità ha rappresentato per Jessica una seconda possibilità. “L’intervento al cuore è stata una grande battaglia perché ho dovuto imparare a fare tutto di nuovo e i medici mi hanno molto aiutata. Ora sto bene e sono contenta,” ha raccontato Jessica.

Con grande emozione, ha rivolto un pensiero speciale alla ragazza che le ha salvato la vita: “Vivrò anche per lei, aveva 18 anni. Mi ha donato il suo cuore, la ringrazierò per sempre.”

La forza di Jessica come esempio di resilienza

Oggi Jessica rappresenta un simbolo di speranza e forza per chi affronta sfide simili. Nonostante i numerosi ostacoli incontrati lungo il cammino, ha saputo affrontare con determinazione ogni difficoltà, trovando il coraggio di rinascere dopo ogni caduta.

L’intervista a Verissimo ha permesso di scoprire non solo il lato umano delle due sorelle, ma anche la potenza del legame familiare che, pur attraversando momenti difficili, si è rivelato un sostegno fondamentale per entrambe.