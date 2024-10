La colf getta accidentalmente un prezioso ‘tesoro’ del valore di 50mila euro

Montebelluna: Anziana Recupera 50mila Euro di Valori Nascosti in un Materasso





Sabato 26 ottobre a Montebelluna, un’anziana ha recuperato soldi, carte di credito e gioielli per un valore totale di 50mila euro, inizialmente smaltiti accidentalmente dalla sua colf. Questo evento sottolinea l’importanza della comunicazione e della prudenza nella gestione dei valori personali.

La protagonista di questa vicenda è un’anziana residente a Montebelluna, nella provincia di Treviso, che ha nascosto soldi, carte di credito e gioielli di grande valore all’interno di un vecchio materasso. Domenica scorsa, la colf, ignara del contenuto prezioso, ha portato il materasso non più utilizzato alla discarica, scatenando una catena di eventi che ha messo in allerta le forze dell’ordine.

La scoperta e il panico della proprietaria

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tribuna di Treviso, la situazione è venuta a galla nel tardo pomeriggio del 26 ottobre. La pensionata, accortasi dell’assenza del materasso e dei suoi preziosi contenuti, ha provato un forte panico e ha immediatamente avvisato la figlia. La notizia ha colto di sorpresa entrambe, che hanno subito contattato i Carabinieri del luogo per segnalare l’accaduto.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, comprendendo l’urgenza della situazione. Hanno fatto squadra con operatori della discarica e volontari della Protezione Civile, avviando una serie di ricerche disperate nel tentativo di recuperare il materasso prima che fosse troppo tardi. Fortunatamente, dopo circa un’ora di perlustrazioni, il materasso è stato individuato tra i rifiuti ingombranti.

Il recupero dei beni preziosi

L’operazione di recupero si è conclusa con successo, permettendo il ripristino di denaro, gioielli e carte di credito all’anziana e alla sua famiglia. La resa di quanto smarrito è stata accolta con grandi manifestazioni di sollevazione da parte della famiglia, che ha espresso la propria gratitudine verso i Carabinieri e i volontari coinvolti. La figlia ha sottolineato l’importanza della rapidità di reazione e ha chiesto scusa per l’inconveniente causato.

Questo episodio non solo mette in luce l’efficacia dei soccorsi nel recupero dei beni persi, ma anche la necessità di una maggiore attenzione nella gestione di oggetti di valore. La vicenda evidenzia un aspetto cruciale della vita quotidiana: talvolta, i luoghi più inaspettati custodiscono i nostri segreti e risparmi. Questa esperienza dovrebbe servire da monito per tutti sulla necessità di organizzare e comunicare adeguatamente riguardo ai propri beni.