La commovente storia di Paolino ad Affari Tuoi: “Adottato a 24 giorni”, dice mamma Nives

Paolino, concorrente dell’Emilia Romagna, ha vissuto una serata emozionante ad Affari Tuoi, riuscendo a vincere una somma considerevole da investire nella casa che sta costruendo con la sua compagna. La seconda puntata della nuova stagione del programma, condotta da Stefano De Martino, ha visto Paolino raccontare la sua storia e conquistare il pubblico.

La partita di Paolino ad Affari Tuoi

Paolino, originario di Gemmano in provincia di Rimini, è un elettricista con una passione per l’agricoltura e i motori. Fidanzato con Camilla, mamma di suo figlio Carlo, ha giocato con il numero 17, accompagnato dalla mamma Nives. La partita è iniziata positivamente, con Paolino che ha eliminato diverse cifre blu nei primi sei tiri. La prima offerta del dottore è stata di 34mila euro, ma Paolino ha deciso di rifiutarla per continuare a godersi l’esperienza.

La storia di Paolino e mamma Nives

Durante la partita, mamma Nives ha raccontato commossa la storia dell’adozione di Paolo: “Paolo è un figlio adottivo. È arrivato nella nostra vita quando aveva solo 24 giorni. Andammo a Piacenza a prenderlo e ancora oggi, dopo tanti anni, mi commuovo pensando a quel momento. Quando mi dicono che Paolo è stato fortunato, rispondo che siamo stati noi i fortunati ad incontrarlo. Grazie alla sua mamma biologica che lo ha fatto nascere. Diventare nonna è stata una felicità ancora più grande per noi”.

Il percorso di Paolino nel gioco

La partita è proseguita con alti e bassi. Dopo aver eliminato altre cifre blu, il dottore ha offerto a Paolino 44mila euro, ma lui ha rifiutato nuovamente. Nonostante un tiro sfortunato che ha eliminato i 300mila euro, Paolino ha continuato a giocare con determinazione. Alla fine, il dottore ha offerto a Paolino un tiro o 34mila euro. Dopo aver consultato il pubblico, Paolino ha deciso di continuare a giocare.

Il finale emozionante

A pochi passi dalla finale, Paolino ha ricevuto un’ultima offerta dal dottore: 70mila euro. Dopo aver riflettuto, Paolino ha accettato l’offerta, portando a casa una somma significativa. La sua decisione è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e dai suoi compagni di gioco.

Paolino ha concluso la serata ringraziando tutti coloro che lo hanno supportato, compresa la redazione e il pubblico. La sua storia e la sua determinazione hanno toccato il cuore di molti, rendendo questa puntata di Affari Tuoi indimenticabile