La fidanzata di Luca Salvadori condivide il sogno: “Molte volte ha cercato di farmi capire che è presente”

Veronica racconta il dolore per la perdita di Luca Salvadori, pilota vittima di un tragico incidente. La difficoltà di accettare l’assenza e l’impatto del destino.





Il dolore di Veronica: “Sto cercando di accettare l’inaccettabile”

La perdita di Luca Salvadori ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Veronica, la sua compagna. A pochi mesi dall’incidente che ha tolto la vita al pilota, Veronica racconta le sue emozioni in un’intervista al Corriere della Sera, descrivendo il dolore e la difficoltà di accettare ciò che è accaduto.

“Ho sempre sognato tanto. La prima cosa che facevo quando mi svegliavo la mattina era raccontarglielo. Oggi mi trovo alle prese con un amore che non può più essere concreto, per quanto lo possa sentire dentro di me. Sono arrabbiata col destino, perché è toccato proprio a me? Sto cercando di capire che non ci sono alternative, ma vivo una fase di negazione ancora molto forte”, ha dichiarato Veronica.

Con Luca, Veronica aveva costruito un legame profondo che l’aveva portata a immaginare un futuro insieme: “Prima di incontrarlo non avevo mai pensato di mettere su famiglia. Ma quando conosci la persona giusta nascono desideri diversi. Con lui accanto per la prima volta mi ero immaginata madre”. Tuttavia, ora il dolore del distacco è accompagnato dalla sfida di non restare prigioniera del passato: “Adesso la mia sfida sarà non vivere nel passato. Sarà un processo lungo, spero ci sia una via di uscita”.

L’incidente e i segnali premonitori: “Quel giorno ero inquieta”

Il tragico incidente è avvenuto durante una gara a Lipsia, in Germania. Veronica non era presente, impegnata in questioni lavorative, ma ricorda di aver provato un’inquietudine insolita quel giorno: “Lo seguivo sempre, ma quella volta in Germania no. Lui partì in macchina, un viaggio di 10 ore, e io non avevo modo di raggiungerlo. Quando ci siamo salutati ero molto dispiaciuta ed ero più turbata del solito”.

Il giorno dell’incidente, Veronica si trovava a pranzo con un’amica quando ha iniziato a sentirsi male: “Ero a pranzo con una mia amica. Ho iniziato a sentirmi male, avevo brividi di freddo e nausea. L’ho salutata e sono tornata a casa. Poi ho tirato fuori il cellulare e mi sono messa a guardare un video in cui ci baciavamo. Lo volevo pubblicare sui social, ma ero dubbiosa perché era molto intimo, un momento nostro”.

Alle 16:30 Veronica ha ricevuto una telefonata dal cellulare di Luca, ma all’altro capo c’era il videomaker del pilota: “Luca ha avuto un incidente, non è cosciente”. Veronica si è subito messa in viaggio con il padre di Luca per raggiungere la Germania, ma non è riuscita a salutarlo prima che fosse troppo tardi.

Un futuro spezzato: “Il tempo ha giocato un ruolo meschino”

Luca aveva pianificato di ritirarsi dalle gare entro due anni e mezzo, una decisione che Veronica ricorda con amarezza: “Si era dato altri due anni e mezzo di corse, sapeva che avrebbe smesso, ma il tempo ha giocato un ruolo meschino”.

Nonostante il dolore, Veronica cerca di trovare un senso a questa tragedia: “Come diceva lui, l’unica cosa che abbiamo sono i momenti, ma non avrei mai voluto scoprirlo così”.

La perdita di Luca Salvadori ha lasciato un segno indelebile non solo nella vita di Veronica, ma anche tra chi lo conosceva e lo ammirava come pilota. La sua scomparsa ricorda quanto la vita possa essere fragile e quanto sia importante vivere ogni momento con intensità.