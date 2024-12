La lezione di Mimì: “Orgogliosa di essere afro-italiana, l’Italia è cresciuta ma c’è ancora spazio per migliorare”

La serata della finale di X Factor 2024 ha visto trionfare la diciassettenne Mimì Caruso, che, in una conferenza stampa tenutasi a Napoli, ha raccontato le emozioni e l’importanza della sua vittoria. La giovane artista, originaria del Mali ma cresciuta in Brianza, ha sottolineato quanto significativo sia stato per lei esibirsi in Piazza del Plebiscito, un luogo iconico e simbolico per la città partenopea.





“È stata un’esperienza surreale,” ha dichiarato Mimì. “Appena ho sentito il mio nome sono caduta a terra perché è stato un colpo d’adrenalina assurdo. Sono felice di poter dire che a 17 anni ho cantato in Piazza del Plebiscito.” La sua vittoria rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un messaggio di speranza e inclusione per molti giovani italiani di seconda e terza generazione.

Durante l’incontro con i giornalisti, Mimì ha riflettuto sul significato della sua identità e delle sue radici. “Sono fiera di chiamarmi afro-italiana, fiera delle mie radici e fiera di essere italiana,” ha affermato con orgoglio. Il suo percorso artistico e personale è diventato un simbolo per tanti che si riconoscono in una realtà multiculturale sempre più presente in Italia.

Nonostante l’attenzione mediatica e il ruolo che le viene attribuito, Mimì cerca di mantenere un approccio umile e realistico. “Io, un simbolo? No, rappresento solo un piccolo cambiamento,” ha dichiarato. La cantante ha spiegato come, crescendo, non avesse modelli afro-italiani a cui ispirarsi in televisione o nel panorama musicale italiano. “Quando ero piccola, non vedevo afro-italiani in tv: sono molto grata che i bimbi afro-italiani oggi possano capire che si può fare tutto.”

Mimì si è detta consapevole della responsabilità che deriva dal suo successo e dal suo ruolo pubblico. “La vivo come una grande responsabilità,” ha spiegato, aggiungendo che il suo obiettivo è quello di rappresentare la comunità nera in una luce positiva e serena. Tuttavia, ha anche sottolineato che in Italia c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere una piena inclusione: “Si sono fatti passi avanti in Italia, ma ancora non abbastanza: questo è un Paese meraviglioso che però deve guardare anche al futuro.”

Quando le è stato chiesto se temesse che la politica potesse influire negativamente sul progresso sociale, Mimì ha risposto con sincerità: “Sì. Agli altri vengono fatte domande sulla musica, a me sulla politica. Ma io voglio parlare dei miei progetti.” La giovane artista preferisce concentrarsi sulla sua musica e sul messaggio positivo che vuole trasmettere attraverso di essa.

Un momento particolarmente significativo per Mimì è stato quando ha parlato del suo orgoglio per le radici africane e italiane. “L’orgoglio delle mie radici le sento fortissime. Dal 2018 abbiamo fatto grandissimi passi ma non ne abbiamo fatte abbastanza, possiamo vedere al futuro, siamo un’Italia che può crescere e deve guardare al futuro,” ha detto con determinazione. Per Mimì, il progresso sociale e culturale dell’Italia è una fonte di ispirazione per continuare a credere in un Paese migliore.

Un altro aspetto importante della sua esperienza a X Factor è stato il lavoro sull’inedito scritto per lei da Madame. Parlando del brano, Mimì ha raccontato: “La notizia me l’ha data Manuel e mi ha dato un regalo assurdo, essendo molto giovane questa cosa l’ho presa seriamente un anno fa. I brani erano concentrati sulla voce e non sulla musicalità. Una canzone deve essere un percorso, non solo un cantato. Quando Madame mi ha dato il pezzo, ero super contenta perché ha preso al cento per cento quello che avevo in mente.”

L’esperienza di X Factor ha segnato un cambiamento significativo nella vita di Mimì, sia dal punto di vista personale che professionale. Prima del programma, la giovane cantante conduceva una vita tranquilla, con una passione per la cinematografia e la fotografia. “Nella vita, io faccio cinematografia e fotografia che è la mia più grande passione dopo il canto,” ha spiegato. Nonostante il successo ottenuto, Mimì rimane fedele a se stessa: “La Mimì di prima è la Mimì di adesso. Sono una ragazza molto pacata, molto creativa, una ragazza che vuole vivere al massimo tutte le esperienze.”

Un aspetto curioso della sua trasformazione riguarda l’impatto sui social media. “Prima di questa esperienza avevo 500 follower, non guardavo il cellulare,” ha raccontato Mimì con un sorriso. Grazie a X Factor, ha avuto l’opportunità di entrare in contatto con un pubblico più ampio e di condividere il suo messaggio con molte più persone.

Il percorso di Mimì Caruso rappresenta una storia di talento, determinazione e orgoglio identitario. La sua vittoria a X Factor 2024 non è solo un trionfo personale, ma anche un simbolo del cambiamento culturale in atto in Italia. Con la sua voce e il suo messaggio positivo, Mimì continua a ispirare giovani di ogni provenienza a credere nei propri sogni e a costruire un futuro migliore per tutti.