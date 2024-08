La prossima avversaria di Imane Khelif è già consapevole delle proprie strategie da adottare sul ring, avendo osservato attentamente Angela Carini

Imane Khelif affronterà Anna Luca Hamori nei quarti di finale dei pesi welter femminili, in programma domani, sabato 3 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile ungherese ha già una strategia ben definita dopo aver osservato il combattimento dell’atleta algerina contro Angela Carini.





Saranno Anna Luca Hamori e Imane Khelif a sfidarsi nei quarti di finale dei pesi welter femminili domani, sabato 3 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’approccio della pugile ungherese appare determinato. Dopo aver assistito al match di Angela Carini, la quale si è ritirata dall’incontro dopo soli 46 secondi a causa di due colpi al volto inflitti dalla pugile algerina, Hamori intende superare le polemiche: “Non ho paura – ha dichiarato in conferenza stampa –. Non mi interessano le storie della stampa e dei social”.

L’ungherese è focalizzata esclusivamente su come sconfiggere la sua avversaria e ha le idee chiare al riguardo: “Non mi interessa se lei o lui è un uomo; sarebbe una vittoria ancor più significativa per me se dovessi vincere”. Anna Luca Hamori rimane concentrata sul combattimento e non desidera essere influenzata dagli eventi legati a Angela Carini, la quale non è riuscita a reggere i colpi dell’algerina, ritirandosi dall’incontro. Tuttavia, le polemiche riguardo Imane Khelif e il suo sesso continuano a suscitare discussioni alle Olimpiadi di Parigi, nonostante il chiarimento ufficiale da parte del CIO in merito alla questione.

Il CIO ha confermato, in seguito all’incontro con l’azzurra, che non ci fossero dubbi sulla verifica del sesso dell’atleta algerina, effettuata attraverso documenti ufficiali e riscontri analitici. Si tratta quindi di una donna, non di un uomo. Le controversie relative a Imane Khelif erano emerse fin dal momento della sua ammissione alle Olimpiadi, nonostante la sua esclusione dai mondiali di pugilato dell’anno scorso per non aver superato il test ormonale, fallendo i requisiti di idoneità di genere. Pertanto, il CIO ha ritenuto necessario fornire questa precisazione.

Attualmente, l'attenzione è rivolta esclusivamente al match contro Hamori, che ha un'idea chiara sull'incontro. "Sto evitando di utilizzare il telefono prima del combattimento – ha affermato –. Non desidero preoccuparmi di commenti, storie o notizie. Voglio soltanto concentrarmi su me stessa. Ho già adottato questa strategia prima dei miei ultimi due combattimenti, quindi credo che questa sia la chiave, e vedremo".

Riguardo ad Angela Carini, ha aggiunto: “È stata una sua scelta ritirarsi, ma non comprendo, poiché pensavo che la mentalità di ogni pugile fosse simile alla mia, ossia non mollare mai – ha chiarito l’ungherese –. Tuttavia, è stata una sua decisione. Non conosciamo le motivazioni. Questa è la sua vita, ma io so che desidero perseguire questa strada nella mia vita”.