La Rai si affida a Stefano De Martino: da Affari Tuoi a Sanremo 2027, “Scelto solo dal pubblico”

Stefano De Martino si prepara a lasciare un segno profondo nei palinsesti Rai per il 2024/2025, spostandosi dalla seconda serata di Rai 2 alla prestigiosa prima serata di Rai 1. L’annuncio è stato confermato dall’AD Sergio Rossi, che ha delineato un futuro promettente per il conduttore.





De Martino, già noto per il successo del programma “Stasera tutto è possibile” su Rai 2, ha dimostrato la sua capacità di attrarre un vasto pubblico. Questa popolarità ha spinto la Rai a considerarlo per progetti più ambiziosi, tra cui la conduzione di Affari tuoi e, in prospettiva, il Festival di Sanremo del 2027. L’AD Roberto Sergio ha lasciato intendere che la possibilità di affidare a De Martino il timone del festival è concreta, con valutazioni previste per il terzo anno di collaborazione.

L’ascesa di De Martino non è stata priva di controversie. Spesso etichettato come simpatizzante della destra e definito “uomo di TeleMeloni”, il conduttore ha respinto tali affermazioni. Intervistato da Adnkronos, ha chiarito: “Non conosco nessuno in politica. Sono entrato in Rai cinque anni fa grazie a Carlo Freccero. Il mio successo è merito del pubblico”.

Nel contesto dei nuovi palinsesti, De Martino ha commentato anche l’ipotesi di un Sanremo futuro: “Pensiamo prima alle sfide di settembre. Chi non vorrebbe condurre Sanremo? Sono sempre disponibile per Carlo Conti“.

Il destino di altri volti noti della Rai appare vario. Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi sono in attesa di nuovi progetti, con Cattelan definito in “work in progress” e Marcuzzi coinvolta come giudice in Tale e Quale Show. Francesca Fagnani, invece, continua il suo successo con Belve su Rai 2. Fiorello, infine, sembra intenzionato a prendersi una pausa fino al 2025.

In questo scenario, la Rai punta su De Martino come figura centrale per rinnovare e attrarre il pubblico, scommettendo su una formula che guarda al futuro senza dimenticare il passato.