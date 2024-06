La straordinaria vita di Papa Giovanni XXIII

Se sei appassionato delle storie di personaggi storici che hanno lasciato un segno indelebile nel corso della storia, non puoi assolutamente perderti la miniserie biografica “Il papa buono” diretta da Ricky Tognazzi. Lunedì 3 giugno, su Rete 4 alle 16:25, avrai l’opportunità di immergerti nella vita di papa Giovanni XXIII, interpretato magistralmente da Bob Hoskins.





La pellicola racconta la straordinaria storia di papa Roncalli, nato in un piccolo paesino di Sotto il Monte nel 1881, in una famiglia umile di contadini. Fin da piccolo, Angelo Roncalli ha manifestato un legame profondo con la fede, che lo ha portato a studiare in seminario grazie all’aiuto del prozio Saverio.

Dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1904, inizia un percorso che lo porta in Turchia e successivamente a diventare Patriarca di Venezia nel 1953. Nel 1958, Angelo Roncalli viene eletto papa con il nome di Giovanni XXIII, rivelando una profonda umiltà e bontà in ogni gesto.

Durante il suo pontificato, papa Giovanni XXIII sconvolge le regole del papato, viaggiando in treno tra i fedeli, visitando i carcerati e attuando importanti riforme nella Chiesa. Tuttavia, dovrà anche affrontare l’opposizione di personaggi come il cardinale Mattia Carcano.

Purtroppo, il suo concilio non potrà essere portato a termine a causa di un grave tumore allo stomaco che lo porterà alla morte il 3 giugno 1963. La sua figura rimarrà comunque indelebile nella storia della Chiesa e nella memoria di coloro che hanno apprezzato la sua umanità e la sua capacità di cambiamento.

La miniserie “Il papa buono” ti permetterà di immergerti in questa affascinante storia, grazie anche alle interpretazioni di attori del calibro di Bob Hoskins e Fabrizio Vidale. Non perdere l’occasione di scoprire la vita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e del mondo intero.

Preparati a emozionarti e a lasciarti ispirare dalla figura di papa Giovanni XXIII, un vero e proprio riformatore amato da milioni di persone per la sua straordinaria umanità. Segui la sua storia su Rete 4 e lasciati coinvolgere dalle vicende di un uomo che ha cambiato il corso della storia con la sua bontà e la sua determinazione.