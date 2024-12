Lascia la macchina per non mettersi al volante da ubriaco, multato mentre rientra a piedi con le nuove regole del codice della strada

Un giovane, dopo una serata trascorsa in un locale da ballo, ha deciso di lasciare la sua auto parcheggiata per tornare a casa a piedi, ritenendo che questa fosse la scelta più sicura e responsabile. Tuttavia, nonostante la precauzione di non mettersi al volante, non è riuscito a evitare una multa per ubriachezza, come previsto dal codice penale italiano.





L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2:30, lungo la strada Aurelia, in un tratto tra Cavi di Lavagna e Chiavari, nella provincia di Genova. Durante il pattugliamento, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante hanno notato il ragazzo camminare in modo incerto sul ciglio della strada, con segnali evidenti di alterazione psicofisica.

Secondo i militari, il giovane presentava occhi arrossati, passi traballanti e linguaggio confuso, sintomi che li hanno indotti a procedere con un controllo più approfondito.

La sanzione per ubriachezza in luogo pubblico

Nonostante il giovane stesse semplicemente camminando, la sua condizione è stata ritenuta in violazione dell’articolo 688 del codice penale, che punisce lo stato di ubriachezza in luogo pubblico. Dopo la verifica delle sue condizioni psicofisiche, è stata emessa una multa di 102 euro, una cifra ridotta rispetto alla sanzione massima prevista, che può arrivare fino a 309 euro.

Il caso ha riacceso l’attenzione sulle norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano il comportamento in stato di alterazione alcolica. Lasciare l’auto parcheggiata non è sempre sufficiente per evitare conseguenze legali: il codice penale considera anche la condotta pubblica in stato di ubriachezza.

Secondo il codice, infatti, chiunque venga trovato in evidente stato di alterazione in un luogo pubblico può essere soggetto a sanzioni, indipendentemente dal fatto che stia guidando o meno.

La reazione del giovane

Di fronte alla sanzione, il ragazzo ha deciso di esprimere il proprio dissenso rifiutandosi di firmare il verbale e di ritirare la multa, una scelta che, tuttavia, non modifica l’effettiva applicazione della sanzione. La multa resta valida e il giovane dovrà procedere al pagamento entro i termini stabiliti per evitare ulteriori conseguenze amministrative.

Questo episodio mette in evidenza come sia importante adottare comportamenti responsabili non solo per garantire la propria sicurezza, ma anche per rispettare le norme vigenti. La scelta del giovane di non guidare dopo aver consumato alcol è stata indubbiamente corretta, ma le sue condizioni al momento del controllo hanno comunque portato all’applicazione di una sanzione.

Le autorità sottolineano che episodi come questo possono servire da esempio per sensibilizzare i cittadini sui rischi associati all’abuso di alcol e sull’importanza di rispettare le regole, anche quando si sceglie di non mettersi al volante.

Cosa prevede l’articolo 688 del codice penale

L’articolo 688 del codice penale disciplina la condotta di chi si trovi in stato di ubriachezza in luogo pubblico. La norma prevede sanzioni amministrative per chiunque venga trovato visibilmente alterato dall’alcol in spazi pubblici, come strade, piazze o altri luoghi accessibili al pubblico. Le multe possono variare da un minimo di 51 euro a un massimo di 309 euro, con importi ridotti per situazioni meno gravi, come nel caso del giovane fermato sull’Aurelia.

Il ruolo delle forze dell’ordine

I carabinieri, impegnati in pattugliamenti notturni lungo le principali arterie della provincia, sottolineano che i controlli mirano a garantire la sicurezza di tutti, prevenendo situazioni potenzialmente pericolose. “Il nostro obiettivo non è solo applicare le norme, ma anche proteggere le persone e sensibilizzarle sull’importanza di comportamenti responsabili”, ha dichiarato un portavoce della compagnia di Sestri Levante.

Sebbene il giovane non abbia accettato di firmare il verbale, la sanzione rimane valida e dovrà essere saldata entro i termini previsti. In caso contrario, potrebbero scattare ulteriori provvedimenti amministrativi, come il raddoppio della multa o la segnalazione per mancato pagamento.

Questo tipo di infrazione, pur non essendo considerata grave come la guida in stato di ebbrezza, può comunque comportare conseguenze legali che è importante tenere in considerazione.

Episodi come questo rappresentano un’occasione per riflettere sull’importanza della responsabilità individuale e collettiva. La sicurezza sulle strade, così come negli spazi pubblici, passa anche attraverso il rispetto delle norme e l’adozione di comportamenti che riducano i rischi per sé stessi e per gli altri.