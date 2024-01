Un tragico incidente aereo ha colpito il noto attore tedesco naturalizzato statunitense Christian Oliver, noto per i suoi ruoli in serie televisive come “Squadra Speciale Cobra 11” e il film “Speed Racer”. L’incidente ha avuto luogo nelle acque del Mar dei Caraibi, vicino a un’isola chiamata Petit Nevis, e ha portato alla perdita della vita di Oliver, delle sue due giovani figlie, Madita e Annik Klepser, rispettivamente di 10 e 12 anni, e del pilota Robert Sachs.

L’Incidente Aereo nei Dettagli

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio, quando l’aereo, un monomotore di piccole dimensioni, stava decollando dall’aeroporto J.F. Mitchell di Paget Farm, Bequia, un’isola delle Grenadine. L’obiettivo era raggiungere St. Lucia. Tuttavia, pochi istanti dopo il decollo, il velivolo ha incontrato difficoltà e si è schiantato nell’oceano, a un miglio nautico a ovest di Petit Nevis.

L’Operazione di Salvataggio

Le autorità locali e i soccorritori sono intervenuti prontamente. Pescatori e sommozzatori di Paget Farm si sono recati sul luogo dell’incidente con le loro barche per prestare soccorso, mentre la Guardia Costiera è stata rapidamente informata e ha coordinato le operazioni di salvataggio. Tuttavia, nonostante gli sforzi, i corpi di Oliver, delle sue figlie e del pilota Sachs sono stati recuperati senza vita.





Le Indagini in Corso

Dopo il recupero dei corpi, sono stati trasportati a St. Vincent e portati all’obitorio di Kingstown, dove verranno eseguiti esami autoptici per determinare le cause esatte della morte. Al momento, rimangono molte domande senza risposta riguardo alle circostanze che hanno portato all’incidente aereo.

Questa tragica notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e lasciato un vuoto incolmabile per la famiglia di Christian Oliver e per i suoi numerosi fan.