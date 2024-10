Le ragioni del decesso di Matilde Lorenzi, precipitata lungo una pista utilizzata anche dai giovani atleti

La tragica morte di Matilde Lorenzi, giovane sciatrice della nazionale italiana, ha scosso profondamente il mondo dello sci. La Procura di Bolzano ha avviato un’inchiesta per indagare sulle circostanze che hanno portato all’incidente, esaminando la pista di allenamento e le condizioni ambientali in cui si è verificato il fatale impatto sul fondo ghiacciato.

La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi, ventenne della nazionale di sci, deceduta a seguito di un grave incidente durante un allenamento. L’autopsia offrirà ulteriori dettagli sulle circostanze in cui Lorenzi ha perso il controllo e ha colpito violentemente la pista ghiacciata in Val Senales, Alto Adige. La sorella Lucrezia ha comunicato che i funerali si svolgeranno il 31 ottobre, nella speranza che, entro quella data, si riescano a chiarire le dinamiche di questo tragico evento.





Analisi delle condizioni della pista al momento dell’incidente

Tra le domande sollevate, c’è quella relativa a un possibile malore che potrebbe aver colpito Lorenzi durante la sua discesa. Gli inquirenti non intendono trascurare alcun aspetto, inclusi i dettagli sulla sicurezza della pista di allenamento. Negli scorsi mesi, il tracciato aveva ospitato eventi significativi, attirando giovani atleti desiderosi di allenarsi a stretto contatto con i campioni della Coppa del Mondo.

Le circostanze dell’incidente sono preoccupanti; la violenza dell’impatto e le gravi lesioni interne subite da Lorenzi indicano che la pista potrebbe presentare condizioni di pericolosità. Non è escluso che siano state riscontrate anomalie, come una mancata protezione da reti o altri dispositivi di sicurezza, che avrebbero potuto attenuare la gravità delle conseguenze dell’incidente. Saranno quindi oggetto d’indagine le condizioni generali in cui gli atleti operano e il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti.

Le testimonianze e la dinamica dell’incidente

Le indagini prenderanno in considerazione non solo le testimonianze di coloro che hanno assistito all’incidente, ma anche la registrazione video delle telecamere presenti in pista. Queste immagini potrebbero fornire informazioni preziose sui momenti che hanno preceduto la caduta di Lorenzi, un evento che ha scosso la comunità sciistica. La campionessa federale Federica Brignone, che si trovava nella stessa area in quel momento, ha manifestato il suo cordoglio e ha scelto di interrompere l’allenamento per riflettere sulla tragedia.

All’epoca dell’incidente, Lorenzi si trovava sul ghiacciaio insieme ad alcune compagne di squadra, tra cui Sara Allemand e Ludovica Righi, supportate da un team di allenatori. La squadra, rientrata in Italia dopo un periodo di preparazione in Sud America, si è ritrovata in Val Senales per un intenso programma di allenamento, nonostante alcuni membri dell’equipe fossero assenti per motivi logistici.

La zona di allenamento, chiamata Gravand G1, è un’area specificamente designata per le sciatrici azzurre e presenta un caricamento intenso nel corso della preparazione. Le atlete seguono tabelle di lavoro rigorose, suddividendo le sessioni di discesa in ripetute e monitorando le performance tramite sistemi di rilevamento dati per ottimizzare il rendimento.