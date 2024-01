Le Ultime Ore di Roberta Bertacchi, 26 Anni

La comunità di Casarano è sconvolta dalla tragica morte di Roberta Bertacchi, una giovane di 26 anni trovata impiccata sul balcone di casa. Questo articolo raccoglie i dettagli delle ultime ore della sua vita, evidenziando aspetti significativi della vicenda.

Inizialmente considerato un suicidio, il caso di Roberta ha preso una svolta inquietante quando sono emersi dettagli che suggeriscono la possibilità di istigazione al suicidio. Oggetti rotti all’interno dell’appartamento e l’uso di una sciarpa del team calcistico locale hanno portato gli investigatori a riconsiderare la natura della sua morte.

Poco prima della morte di Roberta, la giovane aveva avuto un acceso confronto con un amico in un pub locale. Testimoni riportano che entrambi sembravano essere in stato di ebbrezza e si scambiavano battute accese. Il giovane coinvolto, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e spaccio, è stato interrogato come testimone per fornire informazioni sugli eventi.





Le indagini sulla tragedia sono ostacolate dall’assenza del telefono di Roberta, attualmente in riparazione. Questo rende difficile per gli investigatori tracciare i suoi ultimi contatti e movimenti. La polizia sta anche considerando l’ipotesi che il litigio con l’amico potesse essere proseguito a casa della vittima.

La relazione tra Roberta e il giovane coinvolto era segnata da tensioni, che avevano destato preoccupazioni tra le amiche della giovane. Di recente, Roberta aveva smesso di condividere dettagli sulla sua relazione persino con i familiari più stretti. La sua situazione psicologica era delicata, tanto che era seguita dal Centro di Salute Mentale locale. Nonostante le sue fragilità, Roberta era descritta come una persona solare dai suoi colleghi.