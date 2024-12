Lorenzo Spolverato al centro delle polemiche: frasi e atteggiamenti che dividono il pubblico del Grande Fratello

Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, ha scatenato un’ondata di critiche con dichiarazioni e comportamenti controversi, suscitando il disappunto dei telespettatori.





Milano – Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più discussi dell’edizione in corso del Grande Fratello, è di nuovo al centro di un acceso dibattito. Durante la permanenza nella Casa, il modello milanese ha più volte attirato l’attenzione con commenti e atteggiamenti ritenuti da molti fuori luogo. L’ultimo episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha suscitato una reazione negativa tra il pubblico, consolidando ulteriormente la sua reputazione come uno dei personaggi più divisivi del reality.

Fin dalle prime settimane, Lorenzo si è distinto per le sue affermazioni provocatorie, spesso criticate sia dai coinquilini che dai telespettatori. Un episodio in particolare aveva già fatto discutere: parlando di una sua precedente relazione, Lorenzo aveva dichiarato con disarmante nonchalance: “Io la mia ex non la volevo vedere tanto felice, vi dico la verità”. Quella frase aveva suscitato una reazione immediata da parte degli altri concorrenti, che si erano espressi unanimemente contro la sua visione. Da casa, i fan avevano amplificato la condanna, considerandolo un esempio di atteggiamento tossico.

Il pubblico del Grande Fratello non ha dimenticato quelle parole, né altre esternazioni che hanno confermato il suo approccio controverso. In una conversazione con la modella brasiliana Helena Prestes, Lorenzo si era reso protagonista di un gesto che non era passato inosservato. Afferrandole con forza una gamba, aveva pronunciato un commento ambiguo: “Le prendi, le prendi”. Anche in quel caso, i telespettatori avevano manifestato indignazione sui social, ritenendo inaccettabile il comportamento del modello.

Più recentemente, Lorenzo ha sollevato nuove polemiche con una dichiarazione che molti hanno giudicato sessista e irrispettosa. Parlando delle donne, ha affermato: “Io sono per le donne, eh, però molto spesso vedo che… Però, donna libera sì, verissimo, però senza eccedere in quello che è poi lo screditare, dare la colpa solo all’uomo come creatura o causa”. Le parole hanno fatto il giro del web, scatenando una marea di commenti negativi. Tra le critiche, una in particolare ha riassunto il sentimento generale: “Cosa mi tocca sentire alle soglie del 2025”.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Numerosi utenti sui social hanno sottolineato come Lorenzo sembri minimizzare o giustificare atteggiamenti e discorsi considerati sessisti. Alcuni spettatori hanno evidenziato che le sue affermazioni riflettono una visione retrograda e poco rispettosa nei confronti delle donne. “Ogni giorno nei suoi discorsi esplicita una fobia spaventosa verso il femminismo, le donne che difendono altre donne, il non dover eccedere delle donne”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Lui è lo stesso che a inizio del Grande Fratello diceva che non voleva vedere felici le sue ex. Non mi stupisce affatto”.

Nella Casa, anche alcuni coinquilini sembrano iniziare a prendere le distanze da Lorenzo. Tuttavia, il modello non ha mai mostrato segni di pentimento o cambiamento. Anzi, nelle sue conversazioni ha spesso ribadito la propria visione, sostenendo di essere frainteso o di non voler essere etichettato. “Un discorso ambiguo, ma che fa capire molto di come la pensa”, ha commentato un altro spettatore.

Questi episodi stanno mettendo in difficoltà la produzione del Grande Fratello, chiamata a gestire le reazioni di un pubblico sempre più critico. Negli ultimi anni, il reality ha subito una trasformazione, puntando a un’immagine più inclusiva e rispettosa. Tuttavia, la presenza di concorrenti come Lorenzo rischia di minare questo obiettivo. Alcuni telespettatori chiedono addirittura la sua espulsione dal programma, ritenendo che le sue dichiarazioni non siano compatibili con i valori che il Grande Fratello dichiara di voler promuovere.

Le polemiche intorno a Lorenzo Spolverato sembrano destinate a proseguire, con un pubblico sempre più polarizzato tra chi lo critica aspramente e chi, seppur in minoranza, lo difende. Mentre il reality si avvia verso le fasi finali, resta da vedere se Lorenzo deciderà di cambiare atteggiamento o continuerà a cavalcare il ruolo di provocatore, consapevole che ogni sua parola accende un dibattito. Per ora, però, il giudizio del pubblico appare netto: un personaggio che divide, ma che molti vorrebbero fuori dalla Casa.