Luca, compagno di Gaia, a Temptation Island 2024: “La fedeltà è un fallimento della società”

Nella nuova edizione di Temptation Island, la sesta coppia di concorrenti composta da Gaia Vimercati e Luca Bad sta già attirando l’attenzione del pubblico per via dei numerosi tradimenti commessi dal fidanzato.Durante la seconda puntata, Gaia viene chiamata nel pinnettu e, di fronte al filmato, ascolta il suo compagno confessare: “I miei tradimenti sono stati tre e Gaia li conosce. Ma durante la nostra conoscenza, ce ne sono stati diversi. Il motivo per cui tradisco? È un bisogno fisiologico, forse la voglia di piacere, spero non ci siano altri motivi.





L’attrazione fisica nei confronti di altre donne l’ho gestita male. Evidentemente, non sono capace di comportarmi come si dovrebbe fare quando si intraprende una relazione. Ho paura che qualche ragazza possa uscire fuori dal nulla e raccontare un altro tradimento. Non so ancora se è giusto legarsi fisicamente ed emotivamente a un’unica persona. Ci sono state volte che non sono riuscito a resistere e questo aspetto del mio carattere mi spaventa. Cosa mi piace di una donna? Possono esserci alle sfaccettature, non ho un prototipo”.

Di fronte alle ammissioni del fidanzato, Gaia reagisce con stupore e delusione, chiedendosi: “Che ci sta a fare con me?”. La ragazza confessa alle altre fidanzate: “Io esco con chi voglio, mi vesto come mi pare, non abbiamo vincoli. Voglio solo una cosa? Il rispetto. Sei in grado di amare una sola donna? Perfetto, sono la donna giusta. Non sei in grado? Sei libero di fare la tua vita ma non farmi stare male. Non tornare da me per tornare insieme”.

Durante il primo falò, Gaia commenta con amarezza: “Vuole normalizzare il tradimento, come se si potesse fare e lui non fosse un mostro”. Luca, dal canto suo, afferma: “Il piacere è piacere. Il momento dopo mi sento una mer** ma è istinto”. Gaia non comprende: “Non gli ho mai impedito nulla. Perché non si fa la sua vita? Io mi sto facendo un sacco di problemi, lui mi manca di rispetto”.Mentre Gaia piange dopo aver visto i video di Luca e le sue interazioni con la single Marta, il fidanzato non ha alcun video durante il primo falò, alimentando ulteriori dubbi e sospetti sulla sua fedeltà.Questa vicenda sta già sollevando numerose discussioni sui social network, con molti utenti che si interrogano sulla salute di questa relazione e sul messaggio che Luca e Gaia stanno trasmettendo ai telespettatori.