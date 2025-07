Un’esplosione devastante ha colpito una stazione di servizio Gpl a Villa De Sanctis, Roma, provocando decine di feriti tra soccorritori, poliziotti e passanti

Un grave incidente ha sconvolto questa mattina la città di Roma, dove un distributore di Gpl situato in via Gordiani, nel quartiere Villa De Sanctis, è stato teatro di una violenta esplosione. L’evento, verificatosi poco dopo le 8, ha causato una serie di danni significativi e il ferimento di diverse persone, tra cui almeno otto agenti di polizia, operatori del 118 e vigili del fuoco. L’intera area è stata immediatamente isolata per garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare le operazioni di soccorso.





Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata originata dal distacco di una pompa che alimentava una cisterna di gas. Questo ha provocato un incendio che si è rapidamente esteso, coinvolgendo anche un deposito giudiziario situato nelle vicinanze. La forza dell’esplosione ha avuto effetti devastanti: diversi edifici sono stati danneggiati, con porte e finestre divelte, mentre decine di automobili sono state distrutte. Una nube di fumo nero e cenere si è alzata sopra la zona, rendendo l’aria irrespirabile e visibile da chilometri di distanza.

Testimoni presenti sul posto hanno raccontato di aver notato del fumo prima che si verificasse l’esplosione. I vigili del fuoco erano già intervenuti per gestire la situazione causata da un camion che aveva urtato una conduttura. Tuttavia, prima che potessero mettere in sicurezza l’area, la cisterna è esplosa, investendo le persone presenti e causando il caos. “Abbiamo sentito un boato fortissimo, sembrava un terremoto o una bomba,” hanno dichiarato alcuni residenti spaventati.

La violenza dell’esplosione ha avuto ripercussioni anche su edifici distanti dal luogo dell’incidente. Al liceo Kant, situato nella zona, porte e finestre sono state distrutte dall’onda d’urto. Fortunatamente, nessuno si trovava all’interno della scuola al momento dell’accaduto, poiché gli esami di maturità si erano conclusi il giorno precedente. Due edifici residenziali nelle vicinanze sono stati evacuati per precauzione, mentre numerosi cittadini si sono riversati in strada, terrorizzati e alla ricerca di informazioni.

Il Numero unico per le emergenze, 112, è stato sommerso dalle chiamate dei residenti preoccupati che cercavano di capire cosa fosse accaduto. Tra le segnalazioni ricevute, una in particolare ha destato attenzione: una donna alla guida della sua auto è stata coinvolta direttamente nell’esplosione e il suo veicolo è stato avvolto dalle fiamme. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul suo stato di salute.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le autorità stanno lavorando per stabilire se vi siano vittime tra gli addetti al distributore. La situazione rimane critica e il bilancio dei danni e dei feriti potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

L’intera città di Roma è stata scossa dall’accaduto: il boato è stato avvertito anche a chilometri di distanza dal luogo dell’esplosione. In molti quartieri si percepisce un forte odore di bruciato e l’atmosfera è resa pesante dalla presenza di cenere e fumo. Gli abitanti della zona colpita stanno cercando di riprendersi dallo shock, mentre squadre di soccorritori continuano a lavorare senza sosta per mettere in sicurezza l’area e fornire assistenza ai feriti.

Questo tragico evento ha riportato alla luce i rischi legati alla gestione delle stazioni di servizio Gpl e l’importanza di adottare misure preventive per evitare incidenti simili in futuro. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.