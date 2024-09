Luna Rossa trionfa nella prima edizione della Youth America’s Cup, battendo American Magic in finale

Un trionfo storico per il giovane equipaggio di Luna Rossa, che ha conquistato la prima edizione della Youth America’s Cup (la competizione internazionale di vela riservata agli under 25) prevalendo nel decisivo match race finale contro i rappresentanti statunitensi di American Magic. La regata è stata una vera e propria dimostrazione di abilità e controllo, con l’AC40 italiano che si è mostrato dominante fin dalla partenza fino al traguardo.





Nel match race decisivo che determinava il campione della 1ª edizione della Youth America’s Cup di vela, l’equipaggio di Luna Rossa ha dimostrato di essere inarrestabile, sconfiggendo in finale l’equipaggio di American Magic. I giovani velisti italiani hanno completato una regata impeccabile, mantenendo il comando fin dall’inizio e confermandosi protagonisti indiscussi di tutte le fasi precedenti della competizione. Grazie a un perfetto coordinamento e strategia, Luna Rossa ha saputo ottenere un risultato straordinario, coronando un percorso che ha incluso ben dodici regate di flotta tra il girone di qualificazione e le semifinali.

Luna Rossa ha concluso questa entusiasmante avventura nelle splendide acque di Barcellona con un exploit indimenticabile, consegnando così la prima storica vittoria della Youth America’s Cup 2024, un riconoscimento cruciale e ambito per tutti i partecipanti.

Luna Rossa trionfa su American Magic: una finale senza errori

Dopo un cammino costellato di successi, il team italiano si era presentato come il favorito e non ha tradito le aspettative. La partenza è stata esemplare, sfruttando anche una penalità inflitta agli avversari americani che hanno violato la linea di partenza prima del tempo limite di 2’10”. Ben presto, l’AC40 di Luna Rossa ha iniziato a distaccarsi, raggiungendo subito un vantaggio di 60 metri e un margine di 22 secondi al primo gate. La performance dell’imbarcazione italiana è stata caratterizzata da un allungo irresistibile; al gate 3, la distanza tra le due imbarcazioni è diventata di oltre 430 metri, segnando un vantaggio di ben 32 secondi al gate 4.

Nell’ultimo lato di regata, il dominio di Luna Rossa è diventato ancor più evidente, con l’equipaggio italiano che ha tagliato il traguardo per primo, mentre American Magic ha dovuto accontentarsi di un ritardo finale di 36 secondi, confermando così il predominio italiano in questa competizione giovanile di grande prestigio.

Luna Rossa, un’equipaggio giovane e talentuoso

Sull’imbarcazione italiana che ha trionfato nella Youth America’s Cup c’era un equipaggio composto interamente da talenti emergenti e giovanissimi della vela italiana, un totale di quattro elementi, tra cui due timonieri e due trimmer. A differenza delle imbarcazioni AC75, gli AC40 non prevedono l’uso dei cyclers; i due timonieri, Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, hanno dimostrato impeccabili capacità di gestione del timone, mentre Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone, i trimmer, hanno saputo ottimizzare le performance della vela in ogni fase della regata.

L’AC40 utilizzato da Luna Rossa ha mostrato di essere perfettamente identico alle altre imbarcazioni in gara; così, l’unico elemento distintivo che ha fatto la differenza in acqua è stato proprio il talento e la sintonia dell’equipaggio. La vittoria in questa competizione non solo rappresenta un riconoscimento per il lavoro di squadra e l’impegno profuso dai velisti, ma segnala anche l’inizio di una nuova era per la vela giovanile italiana, con grandi promesse per il futuro.

Questa storica vittoria non solo ripaga gli sforzi di questi giovani atleti ma rappresenta anche un importante passo avanti per la prestigiosa tradizione velistica dell’Italia, con l’augurio che altri successi possano seguirne l’esempio nei prossimi anni.