Madonia fuori dal programma, Federica Pellegrini: “Non mi andava giù il suo modo di guardare Sonia Bruganelli”

Federica Pellegrini riceve il tapiro da Striscia la Notizia dopo l’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, sostituito da Samuel Peron per divergenze professionali.





L’episodio che ha coinvolto Federica Pellegrini e il suo ormai ex maestro di ballo, Angelo Madonia, ha suscitato grande curiosità tra il pubblico di “Ballando con le Stelle”. Dopo la brusca interruzione del loro percorso insieme, la produzione del programma ha deciso di sostituire il ballerino con Samuel Peron, storico volto dello show. La vicenda è stata al centro dell’attenzione mediatica, culminando con la consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, inviato di “Striscia la Notizia”, a Federica Pellegrini. L’episodio andrà in onda nella puntata del 29 novembre.

Durante l’intervista rilasciata a “Striscia la Notizia”, Federica Pellegrini ha espresso il suo punto di vista sull’accaduto, spiegando come la decisione della produzione l’abbia colta di sorpresa. “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, ha dichiarato la campionessa.

La rottura tra Angelo Madonia e il programma è avvenuta dopo una discussione accesa tra il ballerino e la giudice Selvaggia Lucarelli durante la puntata andata in onda il 23 novembre. L’origine dello scontro risale a un commento fatto dalla giudice, che aveva menzionato la compagna di Madonia, Sonia Bruganelli, insinuando una certa correlazione con la coppia formata dal maestro e da Federica Pellegrini. “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”, aveva detto la Lucarelli. La risposta del ballerino non si era fatta attendere ed era stata piuttosto dura: “Sei tu la rosicona che menziona persone esterne”. Questo scontro ha portato a un’escalation che si è conclusa con l’allontanamento di Madonia dal programma.

La decisione della Rai è stata ufficializzata il 25 novembre, quando è stato comunicato che il maestro sarebbe stato escluso per “divergenze professionali”. Pochi giorni dopo, è stato annunciato che Samuel Peron avrebbe preso il suo posto come nuovo insegnante di Federica Pellegrini. Nonostante il cambio in corsa, la nuotatrice si è detta pronta a ripartire con un nuovo percorso: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già ‘massacrato’, quindi magari mando via anche lui!”, ha scherzato durante l’intervista.

La vicenda ha lasciato spazio a diverse interpretazioni e reazioni, sia da parte del pubblico che dei protagonisti dello show. La stessa Federica Pellegrini ha ammesso di aver notato atteggiamenti che non le erano piaciuti durante le ultime settimane di collaborazione con Madonia. “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”, ha spiegato.

Il nuovo maestro, Samuel Peron, non è certo un volto sconosciuto al pubblico di “Ballando con le Stelle”. Presente nel cast da molti anni, Peron ha già dimostrato di essere un insegnante capace e determinato. La sfida per lui sarà quella di costruire un nuovo rapporto di fiducia e collaborazione con Federica Pellegrini, cercando di recuperare il tempo perso e di portare la coppia a ottenere risultati soddisfacenti nelle prossime puntate del programma.

L’allontanamento di Angelo Madonia rappresenta uno degli episodi più discussi della stagione in corso di “Ballando con le Stelle”. Non è raro che tensioni e divergenze emergano durante uno show così complesso, in cui la pressione per ottenere buone performance si unisce alla necessità di creare un rapporto armonioso tra concorrenti e insegnanti. Tuttavia, la decisione della produzione di intervenire in modo così drastico ha inevitabilmente sollevato domande e speculazioni.

La giudice Selvaggia Lucarelli, spesso al centro delle polemiche per i suoi giudizi taglienti, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sull’accaduto. Il suo commento durante la puntata del 23 novembre è stato sufficiente a scatenare una reazione che ha avuto conseguenze significative per il programma. Anche Sonia Bruganelli, chiamata in causa durante lo scontro tra Madonia e la Lucarelli, non ha commentato pubblicamente l’episodio.

Nonostante le difficoltà incontrate, Federica Pellegrini sembra determinata a proseguire il suo percorso a “Ballando con le Stelle”. La sua esperienza come atleta professionista le ha insegnato a superare gli ostacoli con tenacia e concentrazione, qualità che saranno fondamentali per affrontare questa nuova fase del programma. Con Samuel Peron al suo fianco, la campionessa è pronta a rimettersi in gioco e a dimostrare tutto il suo impegno sulla pista da ballo.