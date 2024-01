Nel mondo dei programmi televisivi di incontri, ci sono momenti in cui le aspettative delle persone coinvolte possono sorprendere il pubblico. È quanto accaduto recentemente in Spagna, nel programma “First Dates,” noto anche in Italia come “Primo appuntamento” e condotto da Flavio Montrucchio su Real Time.

Maria José e le Sue Esigenze Ben Definite

Una delle concorrenti, María José, è una madre single di 42 anni, divorziata, che ha deciso di partecipare al programma per cercare l’anima gemella. Tuttavia, le sue richieste sono ben precise, e non scherza quando si tratta dei requisiti che l’uomo ideale deve soddisfare. La richiesta principale? L’uomo deve avere almeno 15 centimetri, altrimenti, come afferma in modo schietto, “nada.”

Maria José non lascia nulla all’immaginazione e parla in modo aperto e diretto delle sue preferenze. Afferma chiaramente: “Quando si tratta di sesso, mi piace che lui sia duro e forte con me,” prendendo come esempio il personaggio di Massimo Torricelli, interpretato da Michele Morrone nel film “365.” Poi, facendo gesti con le mani, la concorrente sottolinea l’importanza delle misure, affermando: “Con un pene inferiore a 15 centimetri, non ci faccio nulla.”





La Reazione del Conduttore

Davanti a queste richieste esplicite, il conduttore Carlos Sobera, 63 anni, ha reagito in modo ironico, chiedendo se si dovesse misurare il corteggiatore quando entra. Tuttavia, María José è stata ferma nella sua richiesta e non ha esitato a chiedere al suo corteggiatore, Ismael, delle dimensioni del suo pene. La sua diretta franchezza ha sorpreso il giovane, che ha cercato di sviare l’argomento definendosi “affettuoso.”

Le richieste di María José su “First Dates” sono diventate virali per la loro esplicità. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa storia, se l’incontro tra María José e Ismael avrà un futuro o se queste richieste esplicite saranno troppo per il giovane corteggiatore. In ogni caso, il mondo dei programmi di incontri continua a offrire situazioni sorprendenti e imprevedibili.