Mamma va a fare la spesa mentre la casa viene saccheggiata: morti tutti e 4 i suoi figli. Condannata

La madre Deveca Rose è stata condannata per omicidio colposo e abbandono di minore dopo la morte dei suoi quattro figli in un incendio a Sutton, nel sud di Londra, nel dicembre 2021. Il giudice Mark Lucraft ha rinviato la sentenza al 15 novembre e ha concesso alla donna la libertà su cauzione fino a quel momento.





Deveca Rose è stata assolta dall’accusa di crudeltà sui minori, ma è stata ritenuta responsabile per la morte dei suoi quattro bambini, due coppie di gemellini di 3 e 4 anni, avvenuta in un incendio domestico. Secondo il procuratore Kate Lumsdon, i bambini sono morti “circondati da spazzatura ed escrementi” mentre erano soli in casa. L’incendio è scoppiato mentre la madre era assente per fare la spesa presso un punto vendita della catena Sainsbury’s.

I vicini hanno tentato di soccorrere i bambini una volta accortisi dell’incendio, ma le fiamme avevano già preso piede rendendo impossibile l’accesso alla casa. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i gemellini sono stati dichiarati morti in ospedale.

Deveca Rose è stata arrestata direttamente in ospedale, dove ha reagito con parole forti all’arresto. Ha dichiarato di aver lasciato i bambini a un’amica di nome Jade, ma le indagini non hanno trovato traccia di questa persona. Il pubblico ministero ha sottolineato che le ricerche per individuare questa presunta amica sono risultate infruttuose.

Dopo la condanna di Deveca Rose, sono emerse nuove informazioni riguardo alle circostanze dell’incidente e alla situazione familiare dei bambini. Gli inquirenti stanno approfondendo ulteriormente le indagini per comprendere appieno cosa sia accaduto quella tragica giornata.

La comunità locale si è unita nel cordoglio per la perdita dei quattro piccoli e sta cercando di comprendere come poter prevenire tragedie simili in futuro. La sicurezza e il benessere dei bambini sono diventati argomenti centrali di discussione, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i minori.