Mancini e il Ricordo di Vialli: L’Inestinguibile Amicizia tra Due Campioni

Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, ha recentemente condiviso un toccante ricordo del suo amico e collega Gianluca Vialli. I due ex calciatori hanno condiviso una profonda amicizia che è stata testimone di momenti straordinari nel mondo del calcio.

Il Legame Indissolubile

Mancini ha aperto il suo cuore per parlare di Vialli, sottolineando quanto sia presente nella sua mente e nel suo cuore nonostante la sua prematura scomparsa. Ha affermato: “Il primo pensiero è che Luca non se n’è mai andato, è sempre qui con me, con noi. Le persone come lui non possono mai andare via. Rimangono per sempre. Luca rimane per sempre.”

L’amicizia tra Mancini e Vialli è stata un legame profondo e speciale che ha resistito al passare degli anni. I due hanno condiviso numerosi momenti di successo, compresa la storica vittoria nel Campionato Europeo di calcio.





Il Sostegno in Momenti Cruciali

Mancini ha anche condiviso come Vialli fosse la persona a cui si rivolgeva nei momenti importanti della sua vita professionale. Ha raccontato di come avrebbe chiesto il parere di Luca quando aveva l’opportunità di allenare la Nazionale saudita, un passo significativo nella sua carriera. “Se avessimo deciso insieme di fare questa esperienza, lui sarebbe stato accanto a me. Mi è mancato tanto il consiglio di Luca”, ha dichiarato Mancini.

L’Amicizia Vero

L’amicizia tra Mancini e Vialli è stata caratterizzata dalla complicità e dal rispetto reciproco. Mancini ha sottolineato che un vero amico è colui che si rivolge nei momenti cruciali della vita, e per lui, Luca è stato proprio questo. “Per me Luca non se n’è andato. Quando penso, parlo o scrivo di lui, esiste solo il presente”, ha concluso Mancini.

Questo toccante tributo di Mancini a Gianluca Vialli è un ricordo della forza dell’amicizia e dell’impatto duraturo che un amico può avere nella vita di una persona. Una testimonianza di come i legami veri possano resistere al tempo e alla distanza.