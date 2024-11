Manola Moslehi, chi è la presentatrice di Radio Italia

Manola Moslehi: dalla musica alla radio, scopriamo la carriera e la vita della star di Amici di Maria De Filippi

Manola Moslehi, originaria di Frosinone, ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie al suo talento musicale e alla sua abilità di conduttrice radiofonica. La sua carriera prende il volo con la partecipazione al noto talent show Amici di Maria De Filippi nel 2005, ma oggi, nel 2024, il suo nome si distingue ulteriormente come membro della Commissione di Sanremo Giovani. Esploriamo insieme la sua storia, dalle origini alla vita attuale e alle curiosità che la circondano.





Un percorso ricco di successi: biografia e carriera di Manola Moslehi

Nata il 30 aprile 1984 sotto il segno del Toro, Manola Moslehi è un’affascinante fusione di culture, con origini italiane da parte di madre e iraniane da parte di padre, Amin, che vive in Iran con parte della sua famiglia. La sua formazione scolastica si distingue per l’eccellenza: diplomata al Liceo Classico con voti alti, Manola si iscrive poi a Giurisprudenza mentre inizia a coltivare la sua passione per la musica, un sogno che l’accompagna fin dall’infanzia.

Il suo esordio televisivo avviene proprio attraverso Amici, dove nel 2005, a soli 21 anni, riesce a conquistare il pubblico con la sua voce profonda e la sua personalità autentica. La sua partecipazione la porta a raggiungere la fase serale del programma, dove viene però eliminata al termine della sesta puntata. Tuttavia, questo non la ferma: nel 2012, Moslehi si esibisce al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con il brano Cos’hai di me, segnando un’altra tappa importante nella sua carriera.

Dopo aver messo da parte le ambizioni da cantante, Manola si dedica con passione al mondo della radio. Inizia la sua gavetta a Centro Suono di Roma, per poi entrare a far parte dell’Academy di RDS, dove si classifica al terzo posto. Il suo talento non passa inosservato e ottiene una proposta da Radio Italia, dove insieme a Mauro Marino conduce un programma di grande successo, in onda dal lunedì al venerdì.

Il 27 maggio 2019, Manola si presenta al Concerto di Radio Italia Live come conduttrice, dove torna a lavorare nel 2022. Ha anche commentato vari eventi musicali, tra cui il Tim Summer Hits. Recentemente, è entrata a far parte della Commissione musicale di esperti di Sanremo Giovani 2024. In merito alla sua esperienza, ha dichiarato: “Rispetto e attenzione sono stati assoluti per ogni ragazzo che si è esibito durante le selezioni”, dimostrando così la sua dedizione per i giovani talenti.

Un’icona autentica: vita privata e curiosità su Manola Moslehi

Manola Moslehi è anche conosciuta per le sue posizioni personali. Durante la sua adolescenza, ha fatto coming out, rivelando la sua omosessualità, un atto di coraggio che ha contribuito a renderla una figura significativa per molti. In una vecchia intervista a Gay.it, racconta di aver incontrato la sua attuale partner, Clarissa, durante una delle audizioni di Amici. La discrezione e la riservatezza sono tratti distintivi della sua vita privata, di cui condivide solo pochi dettagli pubblicamente.

In passato, Manola ha affrontato anche momenti difficili, come un caso di stalking che l’ha spinta a denunciare una ragazza che la perseguitava online. Questo episodio è un testament della resilienza e forza di carattere con cui affronta le sfide della vita.

Tra le curiosità che la riguardano, spicca l’amore per gli animali, in particolare per il suo cagnolino di nome Brandino, un compagno fedele dal musetto adorabile. Nonostante la sua notorietà, Manola mantiene legami familiari profondi, come testimoniano le dediche alla sua defunta madre, e un fratello, la cui identità rimane un mistero. Inoltre, ha avuto l’opportunità di interagire e intervistare artisti di calibro internazionale, da Lady Gaga a Bradley Cooper, arricchendo ulteriormente la sua esperienza e il suo curriculum.

Infine, Manola ha vissuto un grave incidente stradale che le ha lasciato una cicatrice all’addome, un segno tangibile delle sue esperienze di vita. Con vari tatuaggi e una presenza attiva su Instagram, dove condivide momenti legati alla sua carriera e alla sua vita quotidiana, Manola si mostra come un’autentica interprete dell’era contemporanea.