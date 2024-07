Manuela Petrangeli, fisioterapista uccisa a Roma: cosa sappiamo

Manuela Petrangeli, madre di un bambino di 9 anni, uccisa a sangue freddo dall’ex compagno

Manuela Petrangeli, una fisioterapista di 50 anni, è stata uccisa a colpi di fucile dal suo ex compagno Gianluca Molinaro, un assistente socio-sanitario di 52 anni, mentre stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro presso la clinica Villa Sandra a Casetta Mattei, Roma.

Secondo le testimonianze delle colleghe, Manuela stava raggiungendo la sua auto parcheggiata in via degli Orseolo insieme ad un’altra collega, quando è arrivata la Smart guidata da Molinaro. L’uomo ha aperto il finestrino e ha sparato due colpi di fucile a canne mozze, colpendo Manuela a un braccio e poi al petto. La donna ha cercato di ripararsi dietro un’auto, gridando “Aiutatemi! Cristina aiutami!” alla collega, ma il secondo colpo l’ha raggiunta in pieno petto, presumibilmente il colpo fatale.

Molinaro si costituisce in caserma dopo l’omicidio

Dopo l’agguato, Molinaro si è allontanato in auto, ma poco dopo si è costituito presso la caserma dei carabinieri. Secondo una sua ex compagna, la donna lo aveva denunciato in passato per maltrattamenti, ma non risultano denunce recenti a suo carico. Non è ancora chiaro come Molinaro sia entrato in possesso dell’arma utilizzata per l’omicidio.

Manuela Petrangeli, una donna solare e dedita al suo lavoro e al figlio

Manuela Petrangeli era una donna molto amata dai colleghi, descritta come solare e sempre sorridente. Aveva appena ottenuto un contratto a tempo indeterminato presso la clinica Villa Sandra e stava rientrando a casa per raggiungere il figlio di 9 anni, con cui aveva parlato al telefono poco prima, dicendogli “Amore di mamma, adesso ti vengo a prendere”.Le indagini sull’omicidio sono affidate al pool anti violenza coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio. Intanto, la comunità di Casetta Mattei è sotto shock per la tragica perdita di Manuela Petrangeli, una donna che ha perso la vita per mano dell’uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla.