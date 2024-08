Marco e Sara, chi erano questi due ciclisti che purtroppo sono stati investiti e uccisi a Senigallia? Si erano sposati soltanto 8 mesi fa

Il 13 agosto 2024, sono stati identificati Marco Torcianti e Sara Ragni, rispettivamente di 47 e 36 anni, i ciclisti tragicamente travolti e uccisi da un’auto a Senigallia. La coppia, residente a Polverigi, in provincia di Ancona, era attivamente coinvolta nel ciclismo amatoriale, facendo parte del team Cingolani. Questo drammatico incidente è avvenuto questa mattina, quando un giovane di 19 anni, neopatentato, ha perso il controllo della sua Opel Corsa e li ha colpiti.





“Siamo di fronte a una tragedia che ha colpito una giovane coppia, unita in matrimonio solo pochi mesi fa con una cerimonia civile emozionante, circondata dall’affetto di tanti amici” ha dichiarato il sindaco Daniele Carnevali, che aveva celebrato il loro matrimonio lo scorso dicembre. L’emozione e la pietà per la situazione delle famiglie sono palpabili per chi conosceva i due.

Marco e Sara erano ciclisti appassionati, amati non solo dai amici ma anche dai membri della comunità sportiva. La sezione ciclistica Cingolani ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio sui social, ricevendo tantissimi messaggi di sostegno e vicinanza da molte altre società ciclistiche delle Marche.

Il tragico riconoscimento della coppia è avvenuto grazie a una telefonata di un amico, che, preoccupato, ha chiamato durante la scena straziante. Al momento dell’incidente, non avendo i documenti con loro, l’identificazione è stata possibile solo grazie alla chiamata. Un agente di polizia rispose al telefono, scoprendo così l’identità della coppia coinvolta nella tragedia.

La dinamica dell’incidente ha visto l’auto del giovane invadere la corsia opposta, investendo Marco e Sara frontalmente. Dopo l’impatto, la stessa auto ha continuato la sua corsa, urtando altre vetture nei pressi del quartiere Ciarnin, non lontano da un distributore di metano, a Marzocca, frazione del comune di Senigallia.

La comunità è profondamente scossa da questo atroce incidente, che ha strappato alla vita una coppia di giovani che stavano costruendo il loro futuro insieme. In attesa di ulteriori dettagli e sviluppi sulla vicenda, le incertezze e il dolore rimangono, mentre le famiglie e gli amici di Marco e Sara si stringono in un doloroso abbraccio collettivo, cercando conforto nei bei ricordi condivisi.