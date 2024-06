Marco Liorni: “Fatico molto a guardare Reazione a Catena”. Il pensiero su Pino Insegno

Dalla difficoltà nel vedere il “suo” programma condotto da un collega, all’entusiasmo per la nuova esperienza de L’Eredità, Marco Liorni si racconta in un’intervista esclusiva.Marco Liorni, volto noto della televisione italiana, ha recentemente affrontato un importante cambiamento nella sua carriera. Dopo cinque anni alla guida di Reazione a Catena, il timone del gioco preserale di Rai 1 è stato ceduto a Pino Insegno, mentre Liorni è passato alla conduzione de L’Eredità, altro grande programma storico dell’ammiraglia della tv pubblica.





Il Distacco da Reazione a Catena

Liorni ha ammesso di aver avuto grandi difficoltà nel vedere il “suo” programma condotto da un collega. “Ho grande difficoltà a vederlo. Ho visto qualche fotogramma, ma perché mi trovavo dentro l’ufficio di un direttore della Rai il giorno in cui è tornato in onda”, ha spiegato. Tuttavia, riconosce che Pino Insegno è riuscito a portare il suo stile in un programma che peraltro aveva già fatto.

La Nuova Esperienza de L’Eredità

Nonostante il distacco da Reazione a Catena, Liorni si è detto molto soddisfatto della sua prima edizione de L’Eredità. “Il bilancio? Mi viene in mente il film Un’ottima annata”, ha affermato, aggiungendo che all’inizio c’era un po’ di “timore reverenziale” nel pensare ai grandi conduttori che lo hanno preceduto, come Fabrizio Frizzi, Carlo Conti e Flavio Insinna.

L’Addio a Italia Sì

Mentre Liorni tornerà a condurre L’Eredità a novembre, non ci sarà una nuova edizione di Italia Sì al sabato pomeriggio. Il conduttore ha spiegato che l’ultima stagione del programma è stata “molto faticosa”, in quanto doveva occuparsi anche della conduzione de L’Eredità, un impegno diventato “complicato”. Tuttavia, Liorni non esclude un possibile ritorno di Italia Sì in futuro: “Non mi sento di dire che non ci sarà più”, ha ammesso, aggiungendo che gli piacerebbe che il programma tornasse come quotidiano.Attraverso questa intervista, Marco Liorni offre uno sguardo sincero e approfondito sul suo percorso professionale, dalle difficoltà nel distaccarsi da Reazione a Catena all’entusiasmo per la nuova avventura de L’Eredità, dimostrando la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti e di affrontare nuove sfide con determinazione e passione.