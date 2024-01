Una notizia che potrebbe sconvolgere il mondo televisivo italiano è in circolazione: Maria De Filippi, da sempre una delle icone di Mediaset, sembra essere oggetto di una seducente offerta da parte di Discovery. Sarà veramente in discussione un cambiamento così radicale?

Il Corteggiamento di Discovery

Maria De Filippi, celebre per il suo ruolo di madrina in Mediaset, è ora al centro dell’attenzione di Discovery. L’emittente sembra essere pronta a offrire a Maria la possibilità di condurre un programma tutto suo, seguendo le orme della celebre Oprah Winfrey.

Laura Carafoli, responsabile Italia e Iberia dei contenuti di produzioni Warner Bros. Discovery, ha espresso il suo interesse per la conduttrice. “Sono innamorata di Maria De Filippi, è il mio sogno proibito,” ha dichiarato. Inoltre, ha rivelato che in passato avevano già fatto un’offerta a Maria, sei anni fa, ma che lei aveva declinato l’offerta all’ultimo momento. Questo dettaglio lascia aperta la possibilità che Maria stia valutando la proposta.





Un Canale Tutto Suo

L’offerta di Discovery prevede un canale televisivo dedicato interamente a Maria, un’opportunità simile a quella che Oprah Winfrey ha negli Stati Uniti. Questo sarebbe un cambiamento monumentale per la conduttrice, che fino ad oggi è stata una delle colonne portanti di Mediaset.

Altri Conduttori sotto il Radar di Discovery

Discovery sembra essere in una fase di forte espansione nel panorama televisivo italiano. Dopo l’acquisizione di Fabio Fazio lo scorso anno, l’emittente guarda anche ad altri volti noti di Rai e Mediaset. Tra questi, Antonella Clerici, Barbara D’Urso e Federica Sciarelli di “Chi l’ha visto?” sono tra i nomi considerati.

Laura Carafoli ha elogiato Antonella Clerici per la sua autenticità e vitalità, ma ha specificato che al momento non ci sono programmi o format concreti in discussione.

In merito a Barbara D’Urso, Carafoli ha affermato “mai dire mai,” lasciando aperta la possibilità di una futura collaborazione. Infine, Federica Sciarelli e il suo programma “Chi l’ha visto?” sono stati definiti “bellissimi” e il marchio è stato descritto come “imbattibile.”

Discovery: La Nuova Frontiera dei Conduttori Italiani?

Dopo l’acquisizione di Fabio Fazio lo scorso anno, sembra che Discovery sia determinata a sconvolgere il panorama televisivo italiano. Ma sarà veramente in grado di attrarre e mantenere le stelle di Rai e Mediaset?

Il futuro dei conduttori più celebri d’Italia sembra essere più incerto che mai, e solo il tempo dirà se Maria De Filippi e altri accetteranno le allettanti proposte di Discovery. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.