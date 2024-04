Maurizio, Silvia e Giuseppe: I fratelli di Anna Tatangelo affermano, ‘Siamo molto legati’

La cantante Anna Tatangelo condivide un legame intenso e sincero con i suoi fratelli e i momenti che passano insieme nella loro terra d’origine, la Ciociaria, lontani dall’attenzione dei media: “Mi sento a casa ogni volta che torno a Sora. Mi diverto giocando a carte con mio padre, mia madre cucina, ho tre fratelli e nipoti… Sora è casa”. Anna è la più giovane dei quattro figli di Dante e Palmira Tatangelo. Il figlio maggiore, Maurizio, nato nel 1977, lavora quale mastro fornaio nell’azienda di famiglia, la Ciambelleria Tatangelo.





Anna Tatangelo è attiva sui social media e frequentemente dimostra il suo profondo affetto per la sua famiglia, genitori e fratelli Maurizio, Silvia e Giuseppe, con cui condivide molte somiglianze.

Conosciamo meglio i fratelli di Anna Tatangelo

La prima della famiglia è Silvia, che differisce fisicamente da Anna per i capelli biondi e gli occhi chiari. Sposata nel 2015, hai due figli e ha scelto la cantante come testimone. Maurizio, invece, perpetua la tradizione di famiglia della ciambelleria di Sora, fondata dal padre Dante. Infine, c’è Giuseppe, anch’egli fornaio, che gestisce un’attività tutta sua.

Il legame tra Giuseppe e Anna Tatangelo è ancora più intenso grazie alla differenza di età di soli due anni. Come Maurizio, anche Giuseppe è maestro fornaio con oltre 13mila follower su Instagram ed è padre di un bimbo. Dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico per Geometri Pier Luigi Nervi a Sora, ha seguito la strada dei genitori divenendo pasticcere. Ha aperto un proprio negozio, “Il forno dei sapori”, dove si specializza nella produzione di ciambelle tipiche della regione. Nonostante gli impegni lavorativi, Giuseppe trova sempre il tempo per postare foto della sua famiglia e della sorella Anna su Instagram.