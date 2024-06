“Mio marito mi ha tradita con mia madre”: il racconto sui social

La scoperta di un tradimento è sempre devastante, ma scoprire che il proprio marito ha una relazione con tua madre è una situazione oltre ogni immaginazione.





È quanto accaduto a una giovane donna britannica, il cui mondo è crollato quando ha scoperto l’infedeltà del marito con sua madre. Rientrata da un viaggio con le amiche, ha trovato la madre e il marito insieme nel proprio letto. La madre, avvolta nelle lenzuola, è fuggita immediatamente alla vista della figlia, lasciando la nipote sbigottita.

La donna, profondamente sconvolta, ha raccontato: “Sono insieme a mio marito da 39 anni, ci siamo conosciuti quando io avevo 15 anni e lui 17. È stato amore a prima vista e non avrei mai immaginato che potesse fare una cosa del genere. Con lui ho avuto tre figli e ora sono incinta del quarto. Ho scoperto che mio marito mi tradisce con mia madre da 22 anni, da quando ho partorito la nostra prima figlia”.

Nello stesso anno in cui è nata la prima figlia della donna, anche la madre era incinta di due gemelli. Insospettita dopo la scoperta del tradimento, ha deciso di effettuare un test del DNA insieme ai propri fratelli per eliminare ogni dubbio: “Quando ho scoperto che anche i gemelli erano figli di mio marito, mi sono sentita male. Non solo avevo due fratelli, ma gli zii dei miei figli erano anche i loro fratellastri. Non potevo crederci”.

Ha quindi preso la decisione di chiedere il divorzio e ora è in terapia per i traumi subiti: “Sono così scioccata, non credo che riuscirò a riprendermi facilmente. Mia madre e mio marito non mi parlano più, perché mi incolpano di aver rovinato la loro felicità. Ma a me non interessa, continuerò con il divorzio”.

Sul web, sono molti i commenti sulla vicenda, oscillando tra disgusto per il gesto e incredulità per la reazione della madre e del marito della donna tradita.