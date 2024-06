Monza, porta al parco il figlio 39enne legato al guinzaglio: «Soffre di disturbi mentali», arrestato pensionato

Un uomo di 68 anni è stato arrestato a Besana Brianza per aver maltrattato il figlio di 39 anni, affetto da problemi psichici. La denuncia è partita dai servizi sociali locali.





I carabinieri di Besana Brianza (Monza) hanno arrestato un uomo di 68 anni con l’accusa di maltrattamenti nei confronti del figlio di 39 anni, che soffre di problemi psichici. L’uomo aveva legato il figlio con una corda in giardino, sostenendo di averlo fatto per paura che scappasse.

L’allarme è stato lanciato dai servizi sociali del Comune di Besana, che avevano ricevuto notizie preoccupanti riguardo la situazione familiare. Quando i carabinieri sono giunti presso l’abitazione della famiglia, la madre del 39enne ha spiegato che il figlio non era seguito da alcun professionista e che in quel momento si trovava fuori casa per una passeggiata con il padre.

La Giustificazione del Padre

Il padre ha dichiarato che nei giorni precedenti il figlio aveva mostrato comportamenti particolarmente aggressivi, motivo per cui avevano deciso di immobilizzarlo per evitare che potesse farsi del male o causare danni ad altri. I carabinieri hanno intercettato padre e figlio in un’area verde poco distante, dove hanno trovato il 39enne, visibilmente trasandato, seduto sull’erba in stato confusionale e legato a una corda che gli cingeva la vita. La corda era tenuta dal padre, distante pochi metri.

L’Intervento dei Carabinieri e del 118

Il padre si è giustificato dicendo di avere paura che il figlio potesse scappare improvvisamente. Ha anche affermato che non vi era alcun bisogno di chiamare un’ambulanza, sostenendo che il figlio non avesse problemi di salute ma fosse “posseduto da un demone”. Nonostante ciò, i carabinieri hanno richiesto l’intervento del 118, e il 39enne è stato portato in ospedale a Vimercate per le cure necessarie, mentre il padre è stato arrestato.

Questa drammatica vicenda mette in luce la necessità di un’adeguata assistenza sanitaria e psicologica per le persone affette da disturbi mentali, oltre all’importanza di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti per prevenire situazioni di abuso e maltrattamento.