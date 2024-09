Motociclista decede dopo impatto con una vettura: si dirigeva con un fiore per Giulia Cecchettin al lago di Bracis

Tragedia sulle colline del Prosecco: un motociclista di 77 anni perde la vita in un drammatico incidente mentre si dirigeva al lago di Barcis per commemorare Giulia Cecchettin.





Un terribile incidente stradale ha portato alla morte di Giambattista Battistello, un motociclista di 77 anni, domenica 8 settembre. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 nelle colline del Prosecco, precisamente a Combai, tra Valdobbiadene e Miane, in provincia di Treviso.

Secondo le ricostruzioni, Giambattista si era messo in viaggio in moto insieme a un gruppo di amici con l’intento di raggiungere il lago di Barcis, dove aveva in animo di deporre una rosa bianca in memoria di Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni tragicamente assassinata dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, lo scorso novembre.

L’uomo, un fiorista di Centrale di Zugliano, si è scontrato con una Nissan Qashqai all’altezza di un tornante. Nonostante i tentativi dell’automobilista di evitarlo, l’impatto è stato devastante. Gli amici di Giambattista, presenti al momento della calamità, sono stati coloro che hanno allertato i soccorsi.

Purtroppo, i tentativi dei sanitari di salvare il motociclista si sono rivelati vani, e per lui non c’è stato nulla da fare. “Metteva sempre tanto impegno nel parlare di Giulia Cecchettin. Seguia assiduamente le notizie e i telegiornali sulla vicenda, e domenica aveva deciso di portare dei fiori al lago dove era stato rinvenuto il corpo senza vita della ragazza”, ha raccontato la compagna di Battistello al Corriere del Veneto.

“Mi ha chiesto di preparargli una composizione di fiori bianchi — ha continuato la donna — e io l’avevo realizzata con molta cura. Purtroppo, non è mai arrivato a destinazione. Domenica si era svegliato presto perché le previsioni meteo indicavano pioggia nel pomeriggio e partì intorno alle 7.15“, ha ricordato visibilmente commossa.

“Parlava spesso dell’omicidio della ragazza. Si recava frequentemente per lavoro a Vigonovo, il paese natale di Cecchettin, per comprare le piantine, anche se non conosceva personalmente il padre di Giulia. Durante le settimane di ricerche della giovane, pregava incessantemente, nutriendo la speranza che a Giulia non fosse accaduto nulla di male”, ha aggiunto.

Anche il sindaco di Zugliano, Sandro Maculan, ha ricordato Giambattista come una figura storica della comunità. “La sua perdita ha creato un grande vuoto in tutti noi — ha dichiarato al Giornale di Vicenza. Estendo le mie più sentite condoglianze a Nadia, Alberto e Stefania, i suoi tre figli, alla compagna Elena e a tutti i familiari che stanno attraversando un momento di profondo dolore.”