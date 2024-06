Muore investito da un trattore: un cane rimane a vegliare, l’altro corre a dare l’allarme

Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquilla località di Tetti Fantini, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita in un terribile incidente con il trattore. I suoi fedeli cani hanno cercato disperatamente di portare soccorso, ma purtroppo ogni aiuto è stato inutile.





Drammatico incidente a Pavarolo

Nel pomeriggio di sabato 15 giugno 2024, un uomo di origini romene è stato vittima di un tragico incidente mentre lavorava in un terreno poco distante dal luogo in cui risiedeva. L’uomo, alla guida di un piccolo escavatore, è precipitato in una scarpata e è rimasto schiacciato dal mezzo, perdendo la vita sul colpo.

Intervento delle squadre di soccorso

Immediatamente sono intervenuti i sanitari con ambulanze e l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco che hanno impiegato anche l’elicottero Drago e le squadre Usar specializzate in recuperi in condizioni difficoltose. Nonostante i tentativi disperati di rianimare l’uomo, il medico del 118 ha dovuto constatare il decesso.

Il coraggio dei cani

Durante l’incidente, i fedeli cani del padrone hanno dato l’allarme abbaiando e cercando di portare soccorso, dimostrando un coraggio commovente. Una folle corsa a quattro zampe fino a casa per cercare aiuto, mentre uno dei cani è rimasto accanto al corpo del padrone, vegliandolo con fedeltà.

Ricerca delle cause dell’incidente

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, ipotizzando una manovra errata o il cedimento del terreno come possibili responsabili della tragedia. La comunità locale è profondamente colpita da questa perdita e si stringe attorno alla famiglia dell’uomo per offrire sostegno e solidarietà in questo momento così difficile.

Una perdita dolorosa

La perdita dell’uomo di 55 anni ha scosso profondamente la comunità di Pavarolo, lasciando un vuoto incolmabile. La sua memoria sarà onorata da coloro che lo hanno conosciuto e amato, mentre i suoi cani resteranno testimoni del suo coraggio e della sua presenza amorevole nella loro vita.