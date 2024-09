Muriel Furrer, la ricostruzione dell’accaduto mortale: abbandonata più di un’ora in agonia nel bosco

Tragedia ai Mondiali di Ciclismo a Zurigo: La ciclista svizzera Muriel Furrer muore dopo un’ora di agonia senza soccorsi





La 18enne ciclista svizzera Muriel Furrer perde la vita dopo una caduta durante la gara juniores. Le mancate segnalazioni sulla sua assenza hanno ritardato il soccorso di un’ora.

Nel pomeriggio di venerdì 27 settembre, la giovane atleta Muriel Furrer è tragicamente deceduta a seguito di un incidente verificatosi il giorno precedente durante la gara su strada juniores femminile dei Mondiali di ciclismo a Zurigo. La giovane promessa è stata coinvolta in una drammatica caduta in un tratto rischioso del percorso, nei pressi di Küsnacht, rimanendo senza assistenza per oltre un’ora. Solo quando è mancata all’appello, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ormai in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, la Furrer ha perso il controllo della bici in un tratto particolarmente scivoloso a causa della pioggia, finendo violentemente nel sottobosco. Nonostante numerosi ciclisti abbiano poi attraversato il medesimo punto, nessuno si è reso conto dell’incidente subito, e la gara è proseguita normalmente.

L’organizzazione della gara, sotto la supervisione dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale), non ha notato l’assenza della giovane atleta fino a ben un’ora dopo la caduta. Anche i motociclisti incaricati di monitorare il percorso non hanno rilevato l’incidente. È stato solo a seguito di una segnalazione che i soccorsi sono intervenuti, trovando la ciclista in condizioni disperate.

La mancanza di un monitoraggio adeguato ha evidenziato gravi falle nell’organizzazione dell’evento. Attualmente, le autorità stanno indagando per far luce sulle dinamiche e le eventuali responsabilità di quello che appare come un fallimento organizzativo. L’UCI ha espresso il proprio dispiacere con un laconico comunicato, confermando che i Mondiali continueranno regolarmente, pur sospendendo i cerimoniali in segno di lutto.

L’incidente di Muriel Furrer è destinato a sollevare dibattiti sulle condizioni di sicurezza nelle gare di ciclismo su strada. Alla luce di questa tragedia, ci si interroga sull’efficacia delle misure di controllo adottate durante le competizioni e sull’efficienza dei protocolli di emergenza in situazioni critiche.

La perdita di Muriel Furrer ha scosso profondamente il mondo del ciclismo e la comunità sportiva, che ora chiede a gran voce misure più severe e un miglioramento significativo nella gestione della sicurezza durante tali eventi.