Nave da crociera affondata al largo delle coste egiziane nel Mar Rosso, 45 dispersi

Un tragico incidente marittimo ha colpito il Mar Rosso vicino a Marsa Alam, dove circa 45 persone sono rimaste vittime del naufragio della nave da crociera Sea Story.





Un grave incidente si è verificato nelle acque del Mar Rosso, al largo delle coste di Marsa Alam, in Egitto, dove una nave da crociera ha subito un naufragio. L’incidente ha causato la morte di circa 45 persone, mentre altre 31 risultano ancora disperse. Le autorità locali, insieme a diverse squadre di soccorso, sono attualmente impegnate nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

La nave coinvolta nell’incidente è stata identificata come la Sea Story. Secondo le prime informazioni disponibili, la nave aveva lasciato il porto di Port Ghalib il 24 novembre e avrebbe dovuto raggiungere il porto turistico di Hurghada il 29 novembre. Tuttavia, intorno alle 5.30 del mattino, ora locale, un segnale di soccorso è stato lanciato da un membro dell’equipaggio, indicando che la nave stava affrontando gravi difficoltà.

Le cause esatte del naufragio non sono ancora state chiarite, e le indagini sono in corso per determinare cosa abbia portato a questo tragico evento. Fonti qualificate egiziane hanno confermato l’accaduto, ma non hanno fornito dettagli sulle nazionalità dei turisti coinvolti. Alcuni sopravvissuti sono stati recuperati e portati in salvo grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso.

Il naufragio ha suscitato grande preoccupazione e diverse autorità sono state mobilitate per affrontare la situazione. L’operazione di salvataggio è stata avviata immediatamente dopo l’allarme e continua senza sosta nel tentativo di trovare i dispersi. Le condizioni meteorologiche e le correnti marine potrebbero aver complicato le operazioni, ma le squadre di soccorso stanno facendo tutto il possibile per localizzare e salvare coloro che mancano all’appello.

Le testimonianze dei sopravvissuti potrebbero fornire ulteriori informazioni su cosa sia accaduto quella mattina. Alcuni di loro hanno raccontato momenti di grande paura e confusione mentre la nave iniziava ad affondare. “È stato terribile, tutto è successo così in fretta”, ha dichiarato uno dei sopravvissuti. “Abbiamo sentito un forte rumore e poi la nave ha iniziato a inclinarsi”.

Le autorità stanno collaborando con i consolati dei paesi potenzialmente coinvolti per informare le famiglie delle persone a bordo della nave. La priorità è ora quella di fornire supporto ai sopravvissuti e continuare le ricerche per trovare i dispersi. La comunità internazionale ha espresso solidarietà all’Egitto in questo momento difficile.

In attesa di ulteriori sviluppi, le squadre di soccorso continuano a lavorare giorno e notte nella speranza di trovare altre persone vive. La tragedia del naufragio della Sea Story ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle rotte marittime nella regione e potrebbe portare a una revisione delle misure di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro.