Nei bambini con Covid aumenta il rischio diabete, ma il motivo è ancora sconosciuto

Un recente studio condotto da un team di ricerca guidato da scienziati del Centro per l’intelligenza artificiale nella scoperta di farmaci della Scuola di Medicina presso la Case Western Reserve University ha rivelato un rischio significativamente più alto di diabete di tipo 2 nei bambini e negli adolescenti dopo un’infezione da COVID-19. I risultati dello studio mettono in luce la correlazione tra l’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 e l’aumento del rischio di sviluppare la “malattia del sangue dolce” in giovani e giovanissimi.





Secondo la dottoressa Margaret G. Miller, coordinatrice della ricerca, “l’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 aumenta il rischio di diabete di tipo 2 nei bambini e negli adolescenti”. Questa conclusione è stata raggiunta dopo un’analisi dettagliata condotta su un vasto campione di giovani e giovanissimi.

Lo studio ha confermato i risultati di ricerche precedenti, evidenziando un’ombra sui rischi della patologia infettiva anche nei più piccoli. In particolare, è emerso che la Covid aumenta di 2,66 volte il rischio che i bambini sviluppino la malattia metabolica dopo un mese dalla diagnosi. Inoltre, è stato rilevato un incremento di ketoacidosi diabetica (DKA) – una rara complicanza del diabete – nei bambini contagiati.

Questo studio conferma i risultati di ricerche precedenti che evidenziano un rischio significativo per gli adulti, dimostrando che anche i bambini e gli adolescenti sono suscettibili al diabete dopo l’infezione da COVID-19. Inoltre, si ipotizza che il diabete di tipo 2 possa essere più severo nelle fasce di età più giovani.

Il team di ricerca ha collaborato a stretto contatto con i colleghi del Centro per l’integrazione della salute della comunità e i dipartimenti di Medicina, Pediatria e Scienze della popolazione per condurre l’analisi. L’approfondito studio ha valutato il rischio di insorgenza del diabete di tipo 2 in centinaia di migliaia di giovani e giovanissimi, confermando la correlazione tra l’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 e l’aumento del rischio di sviluppare la malattia.

I risultati dello studio mettono in luce la necessità di approfondire la comprensione degli effetti a lungo termine dell’infezione da COVID-19 nei giovani. È fondamentale monitorare attentamente la salute metabolica dei bambini e degli adolescenti colpiti dall’infezione, al fine di prevenire e gestire tempestivamente il rischio di diabete di tipo 2.

Il team di scienziati sta attualmente pianificando ulteriori studi per comprendere meglio le implicazioni a lungo termine dell’infezione da COVID-19 nei giovani. L’obiettivo è quello di sviluppare strategie efficaci per la prevenzione e la gestione del rischio di diabete di tipo 2 in questa fascia d’età.

In conclusione, questo studio fornisce importanti informazioni sul legame tra l’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 e l’aumento del rischio di diabete di tipo 2 nei bambini e negli adolescenti. L’approfondita analisi condotta dal team di ricerca evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente la comprensione degli effetti a lungo termine dell’infezione da COVID-19, al fine di proteggere la salute metabolica delle giovani generazioni.