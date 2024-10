New York, Giorgio Armani inaugura il suo palazzo di alta gamma in stile ultra luxury

Giorgio Armani ha inaugurato a New York il suo palazzo extra lusso: appartamenti a 32mila euro al mq quasi tutti venduti.

Il prestigioso stilista Giorgio Armani ha recentemente aperto le porte del suo nuovo palazzo extra lusso situato nell’incantevole cornice di Madison Avenue, a New York. Con un costo che supera i 32mila euro al metro quadro, gli appartamenti di questo esclusivo complesso hanno già attirato l’attenzione dei potenziali acquirenti, portando a una vendita quasi completa delle unità disponibili.





Un’eccellenza architettonica: The Giorgio Armani Residences

Inaugurato il 17 ottobre 2024, The Giorgio Armani Residences si erge con orgoglio sulla Madison Avenue. Questo nuovo complesso, frutto della collaborazione con SL Green Realty Corp e l’architetto COOKFOX, è caratterizzato da una multifunzionalità che include una boutique, un negozio di articoli per la casa, uno champagne bar e un ristorante, oltre a numerosi appartamenti di alta gamma. La struttura si estende su una superficie di 9.000 metri quadrati distribuiti su dodici piani, e il negozio presenta ben otto vetrine su strada.

Il palazzo si prefigge di diventare il punto di riferimento della maison Armani a New York, e le sue caratteristiche architettoniche e stilistiche sembrano promettere grandi risultati. In occasione dell’inaugurazione, Armani ha colto l’opportunità di presentare la nuova collezione donna primavera/estate 2025, in perfetta armonia con l’eleganza retrò dell’edificio, ispirata agli anni Trenta e Quaranta.

The Giorgio Armani Residences è destinato a diventare uno dei simboli dell’Upper East Side di Manhattan. La struttura, con ampie terrazze incurvate, grandi vetrate, linee morbide e un rivestimento in pietra calcarea chiara a motivo canneté, presenta un fascino innegabile. I primi tre piani ospitano gli spazi commerciali e il ristorante, mentre gli appartamenti si trovano dal quarto al dodicesimo piano, offrendo una vista unica sulla città.

The Giorgio Armani Residences: lusso e design in un pacchetto esclusivo

Gli appartamenti presenti nel nuovo palazzo di Giorgio Armani si distinguono per uno stile raffinato, tipico dell’Upper East Side. Ogni unità è caratterizzata da una metratura di circa 500 metri quadrati e offre un design interno impeccabile, da sempre marchio distintivo della maison. Nonostante il prezzo esorbitante di 35.000 dollari al metro quadro (ovvero oltre 32.500 euro), gran parte degli appartamenti è stata venduta ancor prima dell’inaugurazione ufficiale.

Le aree comuni dedicate ai residenti sono progettate con la medesima cura del dettaglio che caratterizza le abitazioni private. Qui, le superfici laccate in verde e i sofisticati inserti in legno di eucalipto raccontano una storia di lusso e ricercatezza, evocando il fascino senza tempo degli anni ’30 e ’40. La combinazione di eleganza e comfort rende ogni angolo del palazzo una celebrazione del design contemporaneo, posizionando The Giorgio Armani Residences come un’indiscutibile icona nel panorama immobiliare di New York.