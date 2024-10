“Non si può morire in questo modo, addio mito”. Lutto nel cinema, una triste scomparsa per l’attore. Una vera tragedia

Un tragico incidente aereo ha colpito il mondo del cinema: Chuck Coleman, noto istruttore di volo acrobatico che ha contribuito a realizzare alcune delle scene più memorabili di uno dei film più iconici, è venuto a mancare durante un’esibizione. Questo drammatico evento è avvenuto il 20 ottobre presso l’aeroporto internazionale di Las Cruces, in New Mexico, suscitando un immediato cordoglio tra i colleghi e gli amici.





Miles Teller, l’attore che ha interpretato il ruolo di Bradley ‘Rooster’ Bradshaw in Top Gun: Maverick, ha espresso il suo profondo rifiuto per la perdita di Coleman attraverso un messaggio sui social media. Nel suo post, ha sottolineato come Chuck sia stato un elemento cruciale nell’addestramento per il film: “Chuck è stato il nostro istruttore di volo acrobatico e un mentore fondamentale”, ha scritto Teller. “Era un ingegnere aerospaziale, un pilota acrobatico e un collaudatore, oltre a essere un grande amico”.

Morto in un tragico incidente aereo: addio al pilota e istruttore di volo di Top Gun

Recuperando i ricordi condivisi con Coleman, Teller ha descritto il suo approccio sereno e rassicurante: “Chuck aveva un modo di fare molto tranquillo che ci permetteva di sentirci sempre a nostro agio. La sua esperta guida ha reso la nostra esperienza unica e memorabile. È andato via troppo presto, ma il suo impatto e i suoi insegnamenti rimarranno con noi per sempre. Grazie per i tuoi ricordi, Chuck”.

Il tragico evento che ha portato alla morte di Chuck Coleman è avvenuto durante il Las Cruces Air and Space Expo. In una dichiarazione ufficiale, gli organizzatori hanno affermato: “Siamo profondamente addolorati di annunciare la scomparsa di Charles Thomas ‘Chuck’ Coleman, residente in California, a causa di un incidente mortale durante un’esibizione aerea”. La notizia ha colpito non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche il mondo dell’aviazione acrobatica e del cinema.

RIP Chuck Coleman. Chuck was our aerobatics flight instructor and instrumental in our preparation for Top Gun: Maverick. He was an aerospace engineer, air show and test pilot, and our friend and ally. Chuck had a very easy going way about him and we always felt comfortable with… pic.twitter.com/93giSZdbgz — Miles Teller (@Miles_Teller) October 21, 2024

RIP Chuck Coleman. The flight instructor who trained actors in #TopGun: #Maverick has died in a small plane crash. pic.twitter.com/hrpaGWKJQ7 — HITNEWS WORLD (@HITNEWSWORLD) October 23, 2024

Oltre alla sua esperienza come pilota acrobatico, Coleman è stato fondamentale nella preparazione del cast di Top Gun: Maverick, incluso Tom Cruise. La sua guida e le sue competenze hanno permesso agli attori di sperimentare manovre autentiche sugli aerei F-18 Hornet, rendendo le scene di volo autentiche e coinvolgenti. In totale, Chuck ha partecipato a più di 100 voli con il cast, dimostrando il suo straordinario talento e la sua passione per il volo.