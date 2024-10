Noslin, Pedro e Vecino trionfano contro il Grifone. Monza e Venezia si dividono la posta con un 2-2

La Lazio si impone con un netto 3-0 contro il Genoa, grazie ai gol di Noslin, Pedro e Vecino, riemergendo tra le squadre di vertice nella classifica della Serie A 2024-2025. Un altro incontro emozionante è andato in scena domenica alle 15, con Monza e Venezia che hanno chiuso con un pareggio 2-2.

La compagine laziale, guidata da Marco Baroni, ha colto l’occasione per agganciare le posizioni di testa della Serie A 2024-2025. La vittoria, ottenuta nel match contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino, è stata sancita da un ritrovato controllo di gioco e una solida difesa, nonostante l’assenza di un elemento chiave come Mattia Zaccagni. I biancocelesti hanno segnato il primo gol al 21’ con Noslin, portandosi in vantaggio. Da quel momento in poi, hanno mantenuto il dominio, chiudendo la partita con altri due gol nel finale: il raddoppio di Pedro e il tris di Vecino, realizzato nel recupero.





Questa vittoria non solo rilancia le ambizioni della Lazio, che adesso si trova in zona Europa, ma condanna il Genoa a una situazione critica, essendo precipitato al terzultimo posto, con soli tre punti conquistati in nove gare. Per il Grifone, già reduce da un avvio di campionato difficile, si tratta della quinta sconfitta in questa stagione, e la zona salvezza è ora a due punti di distanza. Un dato allarmante che il tecnico Gilardino dovrà affrontare nelle prossime settimane.

Analizzando il match, risulta evidente come la Lazio abbia gestito il pallone con autorevolezza, limitando al minimo le opportunità fornite ai rossoblù. Le scelte strategiche di Baroni si sono rivelate efficaci, con la squadra che ha mostrato una coesione invidiabile, permettendo un’azione offensiva fluida e ben orchestrata. I gol sono stati frutto di un gioco ben studiato e di un pressing costante, che ha portato a errori difensivi nei momenti chiave da parte del Genoa.

L’emozionante pareggio tra Monza e Venezia

Nel match che ha completato il palinsesto domenicale, Monza e Venezia hanno dato vita a una sfida intensa terminata 2-2. La partita, caratterizzata da un ritmo incalzante, ha visto entrambe le squadre andare a segno per ben due volte nella prima frazione. Il Venezia ha sbloccato il risultato con Ellertsson, che ha segnato il suo primo gol in Serie A, seguito da una rete di Svoboda. Tuttavia, il Monza ha risposto prontamente, prima con Kyriakopoulos e poi con Djuric, riaprendo il confronto e mantenendo viva la lotta nei minuti successivi.

Nonostante i tentativi di entrambe le squadre di prevalere nel secondo tempo, un episodio decisivo si è verificato all’80’, con l’espulsione di Bondo per doppia ammonizione, che ha costretto il Monza a giocare in inferiorità numerica. Questo episodio ha cambiato l’inerzia della partita, portando i brianzoli a ritirarsi in difesa, accontentandosi del pareggio, un risultato che non soddisfa appieno ambedue le formazioni, ma che consente loro di muovere la classifica.

La nona giornata di Serie A ha messo in evidenza la determinazione della Lazio nel risalire la classifica, mentre il Genoa è chiamato a trovare soluzioni rapide per uscire dalla crisi. Dall’altro lato, Monza e Venezia hanno dimostrato di avere potenziale, ma necessitano di maggior concretezza per aspirare a obiettivi più ambiziosi. La lotta per la salvezza e la corsa per i posti europei si preannunciano sempre più accese in questa stagione che si conferma ricca di sorprese e colpi di scena.