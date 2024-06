Nutella festeggia 60 anni diventando un gelato da supermercato

Il celebre marchio Ferrero celebra il 60° anniversario della Nutella con il lancio del Nutella Ice Cream, un gelato alla nocciola arricchito da strati di vera Nutella. Il prodotto è già disponibile nei supermercati italiani e sta suscitando una vera e propria mania tra i fan, con migliaia di contenuti generati sui social media.





Il Nutella Ice Cream non è solo un “regalo” estivo per i golosi, ma rappresenta anche un affare importante sul mercato del gelato confezionato da consumare a casa. Secondo Federica Roberto, region marketing manager gelati di Ferrero Italia, si tratta di una novità che si inserisce in un segmento che vale circa 435 milioni di euro, confermando le grandi ambizioni dell’azienda nel settore dei gelati.

La Nutella, per la prima volta nella sua storia, cambia forma e si trasforma in gelato, diventando il protagonista di un barattolo da 230 grammi realizzato con un packaging a base di carta riciclabile. Questa iniziativa rappresenta un importante passo per Ferrero, che nonostante sia tra gli ultimi player ad entrare nel mercato dei gelati in Italia, punta a conquistare il cuore dei consumatori con il Nutella Ice Cream.

L’arrivo del Nutella Ice Cream nei supermercati italiani ha generato grande entusiasmo tra i consumatori, che stanno accogliendo positivamente questa novità. La possibilità di gustare la vera Nutella sotto forma di gelato sta riscuotendo un grande successo, confermando le previsioni ottimistiche di Ferrero sul potenziale di questo prodotto sul mercato.

IIl Nutella Ice Cream rappresenta un importante traguardo per la Nutella, che festeggia i suoi 60 anni con una trasformazione inaspettata e apprezzata dai consumatori. L’azienda punta a conquistare una fetta significativa del mercato dei gelati in vaschetta, confermando la propria leadership e capacità di innovazione nel settore dolciario.