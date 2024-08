Olimpiadi 2024, Thomas Ceccon risponde ai commenti sul suo corpo: Non sessualizzatemi

Thomas Ceccon risponde fermamente a una donna che ha condiviso un video di lui appena uscito dalla vasca, definendolo un dio dell’Olimpo: “Non sessualizzatemi, per favore”. L’obiettivo è chiaro: mantenere il focus sulle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024. Intanto, People riporta: “Le Olimpiadi di Parigi stanno infiammando il web. L’ultima ossessione di Internet è il campione olimpico 23enne, che ha mostrato gli addominali durante la cerimonia di premiazione”.Se chiedete a Thomas Ceccon chi è il più bello tra i nuotatori italiani vi risponderà senza esitazione: Nicolò Martinenghi. Non prende nemmeno in considerazione l’idea che possa essere lui l’attuale sex symbol del nuoto italiano, o meglio, evita di pensarci per dedicarsi esclusivamente allo sport: “Io penso a nuotare, di quello che succede fuori dalla piscina m’interessa poco. Rispetto ad altri sportivi siamo avvantaggiati dal costume, nel senso che andiamo in giro praticamente nudi, e dagli allenamenti che facciamo: di nuotatori con un brutto fisico ce ne saranno un paio, forse”, ha dichiarato a Style la scorsa estate.





Risposta al commento sul suo corpo: “Non sessualizzatemi”

A una donna che ha condiviso un video di lui appena uscito dalla vasca, definendolo un dio dell’Olimpo, ha replicato in un commento: “Non sessualizzatemi per favore”. Il messaggio è netto: rimanere concentrato sulle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 e rispondere solo della sua performance in vasca, nient’altro. In merito al suo corpo scolpito, due precisazioni: riguardo al piano alimentare e all’allenamento quotidiano. Rispetta il piano alimentare e le rinunce a tavola: “Fino a un paio di anni fa mangiavo male: fast food, maionese… Prima delle Olimpiadi ho cercato di darmi una regolata ma non seguo una dieta ferrea. Mi costa fatica rinunciare alle merendine, quello sì”. E sull’allenamento: “Mi alleno quasi tutti i giorni, due volte al giorno. Se faccio solo piscina, cinque chilometri la mattina e cinque il pomeriggio; altrimenti alterno acqua e palestra”.

Cosa dice la stampa estera di Thomas Ceccon

Non è la prima volta che uno sportivo finisca sotto la lente per qualità che prescindono dal suo talento. Anche la stampa estera ne parla, in particolare People con un articolo dal titolo “Nuotatore italiano mostra gli addominali durante la cerimonia di premiazione delle Olimpiadi di Parigi e infiamma Internet”, nel quale si approfondisce questo consenso tutto social: “Le Olimpiadi di Parigi stanno scaldando il web grazie al bellissimo nuotatore italiano Thomas Ceccon. L’ultima ossessione di Internet riguarda il campione olimpico 23enne, che ha accidentalmente mostrato gli addominali durante la cerimonia di premiazione dopo che l’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero maschile il 27 luglio. Quel momento ha incendiato Internet e migliaia di persone hanno pubblicato le loro reazioni assetate sui social media. Un utente su TikTok ha detto che Ceccon e il resto della squadra di nuoto italiana sembravano “modelli di Calvin Klein”.