Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi 24 giugno 2024

Ariete

Dopo un periodo di tranquillità, il cielo vuole darvi una svegliata con una sfida che sollecita il vostro spirito battagliero. Il terreno di scontro è la famiglia, il che vi mette in difficoltà perché è proprio in casa che riuscite a rilassarvi. Nel fine settimana c’è un Plenilunio stressante, quindi evitate le discussioni e concentratevi sull’amore e sugli affari.





Toro

Marte in Toro alimenta le polemiche con il coniuge e nel lavoro, società e collaborazioni. Non vi diciamo di lasciar correre, ma attaccate briga solo se ci sono motivi importanti, perché il cielo è così bello che sarebbe uno spreco rovinarlo con inutili conflitti.

Gemelli

Giove in Gemelli porta buone notizie sul lavoro per voi. Sole, Mercurio e Venere portano l’estate nel vostro cuore e intorno a voi, l’amore è protetto da questo terzetto, anche Marte è ottimo. Se avete fissato la data del matrimonio in questa fine di giugno, sarà perfetto e la vostra unione sarà duratura.

Cancro

Determinazione e perseveranza saranno le vostre armi vincenti in questa giornata. Potrete ottenere buoni risultati sul lavoro grazie al vostro impegno e alla vostra tenacia.

Leone

Periodo di grande passionalità per voi, con una buona salute. Dovreste però evitare discussioni inutili nel fine settimana, quando ci sarà un Plenilunio stressante.

Vergine

Siete tentati da una sfida amorosa con lo Scorpione, che si mostrerà inaspettatamente docile come un cagnolino. Valutate bene se vale la pena accettare questa sfida.

Bilancia

Periodo di alti e bassi per voi, con qualche polemica in famiglia e nel lavoro. Cercate di mantenere la calma e di non alimentare inutili conflitti.

Scorpione

Sarete docili come un cagnolino con il partner, una situazione inaspettata che potrebbe tentare la Vergine. Attenzione però a non farvi troppo sottomettere.

Sagittario

Giove in Gemelli porta buone notizie sul lavoro anche per voi. Approfittate di questo momento positivo per fare passi avanti nella vostra carriera.

Capricorno

Acquario

Ottime notizie sul lavoro per voi, con possibili novità e progressi professionali in arrivo. Approfittate di questo momento positivo.

Pesci

