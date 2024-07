Palermo, in macchina con la famiglia si scontra contro un muro, muore la figlia di tre anni: il genitore era alla guida in stato di ebbrezza e senza licenza

Nella scorsa notte, a Villabate, alle porte di Palermo, una bambina di tre anni, Aurora, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. L’auto coinvolta, una Volkswagen Polo guidata dal padre della piccola, un uomo di circa quarant’anni, ha colpito un muro lungo via Natta. La bambina viaggiava insieme alla sua famiglia, composta dalla madre e dal fratellino gemello, che fortunatamente sono rimasti illesi insieme al padre.





Il dolore della famiglia e la necessità di sensibilizzare sulla guida in stato di ebbrezza

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, il padre della bimba aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Inoltre, guidava senza patente, poiché ritirata, e la vettura era priva di assicurazione. I militari della compagnia di Misilmeri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire con precisione le cause della morte della piccola Aurora.

La tragica scomparsa di Aurora ha sconvolto la comunità di Villabate e ha gettato nello sconforto la sua famiglia. Questa vicenda pone l’accento sull’importanza di sensibilizzare i cittadini sui rischi della guida in stato di ebbrezza e sulla necessità di rispettare le norme del Codice della Strada per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale che le istituzioni e la società civile lavorino insieme per promuovere una cultura della responsabilità alla guida e per inasprire le pene per chi mette in pericolo la vita altrui.

La salma all’istituto di medicina legale per l’autopsia

La salma di Aurora si trova attualmente all’istituto di medicina legale per l’esecuzione dell’autopsia, disposta dalla procura. Questo passaggio è cruciale per chiarire con precisione le cause del decesso e per fornire elementi utili alle indagini in corso. I carabinieri stanno lavorando senza sosta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità da parte del padre della bambina.

La necessità di un maggiore controllo e di sanzioni più severe

Questa tragedia pone l’accento sulla necessità di un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine e di sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza o senza patente. È fondamentale che le istituzioni intervengano con decisione per arginare questo fenomeno e per tutelare la sicurezza dei cittadini. Allo stesso tempo, è importante promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, per educarli a una guida responsabile e consapevole.