Paola Caruso in ospedale col piccolo a Natale, il viaggio negli USA per supportare il figlio Michele

Paola Caruso trascorre il Natale a Rochester, negli Stati Uniti, per un’operazione che potrebbe aiutare il figlio Michele a camminare senza tutore.





Natale in ospedale per Paola Caruso e il figlio Michele

Paola Caruso, showgirl e ex Bonas di Avanti un Altro, ha scelto di trascorrere il Natale lontano dall’Italia per tentare l’ultima speranza di cura per il figlio Michele, di 4 anni. Si trovano a Rochester, in Minnesota, presso un centro specializzato dove il bambino potrebbe sottoporsi a un delicato intervento chirurgico che, se riuscito, gli permetterebbe di camminare senza l’ausilio di un tutore.

La Caruso ha condiviso su Instagram alcuni momenti di queste festività particolari, mostrando il piccolo Michele in ospedale circondato da pupazzi natalizi nel giorno della Vigilia. Nonostante la situazione difficile, Paola ha cercato di mantenere l’atmosfera delle Feste, decorando un albero di Natale, indossando maglioni natalizi e scambiandosi regali con il figlio. “Buon Natale da tutta la famiglia. Distanti ma vicini sempre”, ha scritto la showgirl per accompagnare le immagini.

La speranza per il futuro di Michele

Michele soffre di danni permanenti a un nervo, conseguenza di un’iniezione effettuata nel 2022 con un farmaco rivelatosi tossico. Dopo aver consultato numerosi specialisti, Paola Caruso ha deciso di intraprendere quello che ha definito un “viaggio della speranza”. L’unica possibilità di miglioramento per il bambino, secondo quanto dichiarato dalla showgirl, è legata a un intervento chirurgico in America.

Durante un’intervista a Verissimo, Paola aveva espresso la sua determinazione: “Sto facendo di tutto perché ho il rimorso per quello che è successo. Nessun medico mi ha dato altra speranza di risolvere il problema di mio figlio. Solo questo medico mi ha dato una possibilità di rimediare parzialmente al danno fatto”. Ha aggiunto che l’esito dell’operazione non è garantito, ma rappresenta l’unica strada percorribile per migliorare la qualità di vita di Michele.

Un Natale diverso ma pieno di amore

Il Natale negli Stati Uniti è stato diverso per Paola Caruso e Michele, lontani dal resto della famiglia. Nonostante le difficoltà, la showgirl ha ringraziato i tanti messaggi di supporto ricevuti: “Grazie per i tantissimi messaggi di auguri a Michele. Non riesco a rispondere a tutti, sono con lui in ospedale”.

La Caruso continua a documentare questa esperienza sui social, condividendo non solo i momenti difficili ma anche quelli di tenerezza e resilienza. La sua determinazione e il desiderio di fare tutto il possibile per il figlio hanno commosso molti fan.

Ora l’attenzione è tutta sull’operazione, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella vita del piccolo Michele. Mentre il team medico americano valuta le condizioni del bambino, Paola Caruso rimane al suo fianco, sperando che questo “viaggio della speranza” porti i risultati tanto attesi.

La storia di Paola e Michele è un esempio di amore e forza, che ha unito il pubblico in un messaggio di solidarietà in queste festività natalizie.