Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, una tragica vicenda ha scosso Cinto Caomaggiore, una tranquilla località in provincia di Venezia. Secondo quanto emerso, durante un acceso litigio telefonico con l’ex moglie, un padre ha commesso un gesto incomprensibile e orribile: ha gettato sua figlia di soli 5 anni dal balcone del primo piano della loro abitazione, per poi tentare il suicidio. La bambina è stata immediatamente trasportata in ospedale in condizioni critiche, mentre il padre ha miracolosamente riportato solo lievi ferite.

La Terrificante Cronaca del Vicino di Casa

Il racconto di questa tragedia giunge direttamente da un vicino di casa dell’uomo coinvolto, che ha assistito alla scena e si è trovato ad essere il primo soccorritore della piccola vittima. Questo testimone oculare ha dichiarato: “Ha iniziato a urlare da solo, a sbattere, ha chiuso la bimba fuori dal terrazzo. Urlava insulti, forse al telefono, non so, forse contro la ex compagna.”

La Sconcertante Azione del Padre

L’orrore si è materializzato quando il padre, perdendo completamente il controllo, ha gettato la figlia dal balcone. Il vicino di casa ha aggiunto: “Qualcuno ha urlato ‘l’ha buttata’ mentre io correvo giù dalle scale. All’inizio siamo intervenuti in 3, 4. Poi è uscita una signora e le ho dato la bambina. Lei abita al piano di sotto, ma non aveva sentito nulla? La bimba era sotto choc, balbettava. Lui diceva frasi sconnesse, senza senso. Mi manda in bestia che nessuno abbia fatto qualcosa prima. Dovevamo intervenire prima.”





La Speranza per la Piccola Vittima

La bambina, fortunatamente sempre rimasta cosciente, è attualmente ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Ca’ Foncello, dove riceve cure intensive per un grave trauma cranico. La comunità e le autorità stanno seguendo da vicino questa terribile vicenda, mentre cercano di comprendere le motivazioni dietro questo atto incomprensibile e tentano di assicurare giustizia per la piccola vittima.