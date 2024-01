Riccardo D’Angeli, un paracadutista dell’esercito di 41 anni, è stato trovato morto a Campomaggiore, in provincia di Potenza. La sua tragica morte è stata causata da un incidente folgorante vicino a una pala eolica. Originario di Viterbo ma residente a Brunico, in Alto Adige, Riccardo era noto per la sua grande passione per l’arrampicata sportiva.

La terribile vicenda è avvenuta il pomeriggio di sabato 30 dicembre, quando Riccardo aveva deciso di allontanarsi dal suo camper per fare un’escursione nella zona circostante. Tuttavia, non è mai tornato indietro, scatenando subito una massiccia operazione di ricerca coordinata dalle forze dell’ordine, tra cui i carabinieri, i vigili del fuoco e volontari locali.

Il corpo di Riccardo è stato ritrovato grazie all’interruzione del flusso di energia elettrica, causato proprio dall’incidente, presso una delle pale eoliche nella contrada Serra, a due chilometri da Campomaggiore.





Le autorità stanno attualmente conducendo un’indagine dettagliata per determinare l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di questo appassionato paracadutista. La comunità locale e i suoi cari sono profondamente colpiti da questa tragica perdita.